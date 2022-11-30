我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

圖輯／英威廉王儲夫婦8年來首訪美 波士頓市長吳弭歡迎

問非裔女賓「實際上來自何處」威廉王儲教母道歉、辭榮譽職

編譯周辰陽／即時報導
英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉的教母賀希夫人（右）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。資料照片。（美聯社）
英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉的教母賀希夫人（右）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。資料照片。（美聯社）

衛報11月30日報導，英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣（Lady-in-waiting）、現任王儲威廉的教母賀希夫人（Lady Susan Hussey）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」（really came from）何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。賀希隨後為此表達歉意，並且辭去了職務。

根據報導，這起事件發生在29日一場針對婦女與女孩暴力的招待會。慈善機構「Sistah Space」的創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）宣稱自己抵達10分鐘後，賀希就走了過來，撥開她的頭髮以看到她的名牌。儘管稱富拉尼告知自己是英國國民，但賀希仍不斷就她的「民族」（people）來自何處提出質疑。

富拉尼將雙方的部分對話製成圖片放上「Sistah Space」的推特，並指她跟賀希的對話獲得了另外兩位女賓的見證，分別是本身就是混血的女性平等黨（Women’s Equality party）領導人李德（Mandu Reid）跟另一位慈善機構的非裔女性代表。

今年83歲的賀希是英國廣播公司（BBC）董事會前主席賀希爵士（Sir Marmaduke Hussey）遺孀，擔任伊麗莎白二世的女侍臣超過60年，也是查理三世國王的密友，最近獲任命為宮廷仕女（Lady of the Household），負責協助白金漢宮的活動，女兒布魯克（Lady Katherine Brooke）則在幾天前才被任命為王后伴臣（Queen’s Companion）。

對此，威廉王儲的發言人指出，賀希的發言不可接受以及「種族主義在我們的社會沒有立足之地」，白金漢宮則描述此事為「不可接受與深為遺憾」。賀席則對造成的傷害提出了「深切歉意」，並且辭去自己的榮譽職務、立即生效。

英國 威廉 非裔

上一則

記者問及年齡性別 紐國女總理：有人會這樣問歐巴馬？

延伸閱讀

為見英女王最後一面 25萬人踩壞西敏寺大廳

為見英女王最後一面 25萬人踩壞西敏寺大廳
形象討喜、仿如黛安娜 凱特讓國王公公又愛又恨？

形象討喜、仿如黛安娜 凱特讓國王公公又愛又恨？
人氣絕頂、鋒頭太健 凱特成為卡蜜拉心腹大患？

人氣絕頂、鋒頭太健 凱特成為卡蜜拉心腹大患？
娛樂／茱蒂丹契：王冠應標明「純屬虛構」

娛樂／茱蒂丹契：王冠應標明「純屬虛構」

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨