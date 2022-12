問非裔女賓「實際上來自何處」威廉王儲教母道歉、辭榮譽職

衛報11月30日報導,英國 已故女王伊麗莎白二世的女侍臣(Lady-in-waiting)、現任王儲威廉 的教母賀希夫人(Lady Susan Hussey)日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時,竟反覆質問一位非裔 女賓「實際上來自」(really came from)何處,讓對方感覺到受創與遭侵害。賀希隨後為此表達歉意,並且辭去了職務。

根據報導,這起事件發生在29日一場針對婦女與女孩暴力的招待會。慈善機構「Sistah Space」的創辦人富拉尼(Ngozi Fulani)宣稱自己抵達10分鐘後,賀希就走了過來,撥開她的頭髮以看到她的名牌。儘管稱富拉尼告知自己是英國國民,但賀希仍不斷就她的「民族」(people)來自何處提出質疑。

富拉尼將雙方的部分對話製成圖片放上「Sistah Space」的推特,並指她跟賀希的對話獲得了另外兩位女賓的見證,分別是本身就是混血的女性平等黨(Women’s Equality party)領導人李德(Mandu Reid)跟另一位慈善機構的非裔女性代表。

今年83歲的賀希是英國廣播公司(BBC)董事會前主席賀希爵士(Sir Marmaduke Hussey)遺孀,擔任伊麗莎白二世的女侍臣超過60年,也是查理三世國王的密友,最近獲任命為宮廷仕女(Lady of the Household),負責協助白金漢宮的活動,女兒布魯克(Lady Katherine Brooke)則在幾天前才被任命為王后伴臣(Queen’s Companion)。

對此,威廉王儲的發言人指出,賀希的發言不可接受以及「種族主義在我們的社會沒有立足之地」,白金漢宮則描述此事為「不可接受與深為遺憾」。賀席則對造成的傷害提出了「深切歉意」,並且辭去自己的榮譽職務、立即生效。

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

