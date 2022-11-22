梅根、凱特將在美國拚人氣 皇室專家等不及先攻擊梅根

哈利（右）與梅根又受到一堆英國皇室專家的攻擊。（路透資料照片）

幾乎沒怎麼以英國皇室貴族身分到美國出席活動的威廉王子與凱特 王妃，終於要在近期前往波士頓出席頒獎活動，皇室視他們兩位為超級公關巨星，期待他們把皇室在美國民眾心目中的惡劣印象扭轉回來，甚至讓美國人對皇室更加喜愛，他們肩上背負頗大的壓力。偏偏皇室在美國人眼裡不夠討喜，原因之一正是哈利 王子與妻子梅根 去年在歐普拉電視專訪上大大修理了皇室一番，使得皇室對哈利夫婦到現在還沒辦法原諒。

依附皇室而生存的一堆皇室專家們，每次皇室不便公開出手對付哈利和梅根，他們就會搶先開砲、發表意見，多半是針對梅根的抨擊，這一次也不例外。威廉和凱特出訪美國的時機又很不巧，幾天之後哈利與梅根就會在已故美國總統之弟羅伯甘迺迪的人權獎上因為不畏種族歧視的努力接受表揚，美國本就是他們的主場，當晚他們必然是各方焦點，英國媒體和皇室專家們都很怕自家的王儲與王妃會被壓下去，而且這還是盛傳有心結的兩對夫妻之間又一次的搶版面之爭，英國方面自然覺得威廉和凱特只能贏、不能輸。

英國皇室期待威廉（右）與凱特能替他們贏得美國人的喜愛。（路透資料照片）

因此一些向來對梅根有敵意的新聞平台，都刊出「梅根很怕凱特到美國搶她風頭」的文章，還稱凱特不只在英國人氣遠勝梅根，連在美國都比梅根受歡迎程度多出一倍，卻並沒有數據佐證。

倒是有專欄作家持平來看，認為各種情勢來評估，威廉與凱特很難在美國搶到哈利與梅根的風頭，英皇室希望他們來成為「新時代皇室」的表徵，為皇室贏取老美的好感，就算凱特本身的優雅特質討喜，也不一定能夠扭轉皇室多年來幾無改進、食古不化的刻板印象。