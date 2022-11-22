我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃翻盤 當選北加屋崙市長

英超再拋震撼彈…官宣C羅離隊後 曼聯擬賣球隊

梅根、凱特將在美國拚人氣 皇室專家等不及先攻擊梅根

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根又受到一堆英國皇室專家的攻擊。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根又受到一堆英國皇室專家的攻擊。（路透資料照片）

幾乎沒怎麼以英國皇室貴族身分到美國出席活動的威廉王子與凱特王妃，終於要在近期前往波士頓出席頒獎活動，皇室視他們兩位為超級公關巨星，期待他們把皇室在美國民眾心目中的惡劣印象扭轉回來，甚至讓美國人對皇室更加喜愛，他們肩上背負頗大的壓力。偏偏皇室在美國人眼裡不夠討喜，原因之一正是哈利王子與妻子梅根去年在歐普拉電視專訪上大大修理了皇室一番，使得皇室對哈利夫婦到現在還沒辦法原諒。

依附皇室而生存的一堆皇室專家們，每次皇室不便公開出手對付哈利和梅根，他們就會搶先開砲、發表意見，多半是針對梅根的抨擊，這一次也不例外。威廉和凱特出訪美國的時機又很不巧，幾天之後哈利與梅根就會在已故美國總統之弟羅伯甘迺迪的人權獎上因為不畏種族歧視的努力接受表揚，美國本就是他們的主場，當晚他們必然是各方焦點，英國媒體和皇室專家們都很怕自家的王儲與王妃會被壓下去，而且這還是盛傳有心結的兩對夫妻之間又一次的搶版面之爭，英國方面自然覺得威廉和凱特只能贏、不能輸。

英國皇室期待威廉（右）與凱特能替他們贏得美國人的喜愛。（路透資料照片）
英國皇室期待威廉（右）與凱特能替他們贏得美國人的喜愛。（路透資料照片）

因此一些向來對梅根有敵意的新聞平台，都刊出「梅根很怕凱特到美國搶她風頭」的文章，還稱凱特不只在英國人氣遠勝梅根，連在美國都比梅根受歡迎程度多出一倍，卻並沒有數據佐證。

倒是有專欄作家持平來看，認為各種情勢來評估，威廉與凱特很難在美國搶到哈利與梅根的風頭，英皇室希望他們來成為「新時代皇室」的表徵，為皇室贏取老美的好感，就算凱特本身的優雅特質討喜，也不一定能夠扭轉皇室多年來幾無改進、食古不化的刻板印象。

梅根 凱特 哈利

上一則

墨西哥外海遭規模6.2地震襲擊

下一則

中日海洋事務磋商 雙方觸及東海局勢與台灣問題

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
英國首相蘇納克與習近平會晤臨時取消。(路透)

英相蘇納克G20會習近平臨時取消 可能與對台發言有關

2022-11-16 02:45

超人氣

更多 >
臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」