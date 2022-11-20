日皇室傳為悠仁親王選妃 「天才童星」被點名是理想型

日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王已滿16歲。（Getty Images）

日本 皇室繼承順位第二的悠仁親王已滿16歲，今年4月進筑波大學附屬高中就讀，打破皇室傳統，成為二次大戰後首位沒進學習院高中部的皇室成員。日前悠仁單獨首次單獨前往三重縣的伊勢神宮參拜，向神明報告上高中的消息。

日本媒體「PRESIDENT Online」報導，日本皇室可能開始提前考慮悠仁婚事，一來悠仁早日結婚生子能穩定日本皇位傳承，二來避免像當初大姊真子公主婚事陷入風波。評論家指出，像「天才童星」蘆田愛菜那樣的女性是絕佳人選。

日本德島文理大學教授、著有「歷代天皇列傳」的評論家八幡和郎投書「PRESIDENT Online」指出，悠仁親王應早日結婚生子，以穩定日本皇位傳承。報導指出，筑波大學附屬高中男女混校，且女多於男是個合適的選擇。

八幡寫道，鑑於日皇德仁和第一繼承順位、悠仁父親秋篠宮文仁親王相差五歲，若日皇德仁85歲退位，文仁親王也80歲了。文仁親王可能即位僅五年就傳位給悠仁親王。那麼，如果發生日皇德仁直接傳位給悠仁親王也不足為奇。

八幡指出，如果是因為擔心悠仁和不適合的女性交往，而讓他只和小範圍內的女性接觸，反而危害更大。他舉悠仁親王的大姊、前公主小室真子為例，真子在接觸同校其他人之前就和小室圭確定關係。八幡說，當初日媒報導真子和小室圭交往時，宮內廳就牽制媒體，擔心戀情曝光，而忽略小室家的問題；不如效法西方王室，選一個已接受又能通過輿論考驗的人。

「天才童星」蘆田愛菜考上應慶大學醫學部，被點名是日本王妃理想型。（取材自Instagram）

八幡說，「我覺得悠仁親王多出席幾次聚會，多一點社交認識不同女生，再決定結婚對象比較好」，更以英國當年王儲查理王子與黛安娜王妃 的婚姻悲劇等事件為借鏡。他指出，身心強大足以保護自己，而非要悠仁親王保護的女性會比較合適，例如日前考上應慶大學醫學 部的18歲「天才童星」蘆田愛菜那樣的女性是絕佳人選。