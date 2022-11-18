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英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

記者蘇詠智／即時報導
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英國皇室成員，每個人都有自己的問題，多數的當地民眾或皇室專家都習慣批評主動卸下皇室重要成員身分的哈利王子和妻子梅根，認為哈利得不到滿意的待遇，與愛出風頭的梅根聯手破壞皇室形象，對君主制造成嚴重威脅，其實從小因為是王位接班人而有超多特殊禮遇的威廉，自以為是和被恃寵而驕的程度絕對不輸哈利，更因為尊貴的身分，將皇室的存續視為最重要的事之一，甚至有可能為此打死不跟哈利和好。

威廉與哈利兄弟倆從小就要一起面對父親查理對婚姻不忠、讓母親黛安娜傷心的困境，黛安娜離婚後意外早逝，兄弟更要攜手走過喪母之痛，本來應該有極為濃厚、難以破壞的手足之情，然而威廉現在一心只想著順利登上王位，不能讓哈利和梅根大曝皇室黑暗面，令民眾對皇室反感，危及皇室的存亡，皇室專家賽門赫法透露，威廉希望皇室所有家人們都有最好的結果，因此哈利執意要推出自己的回憶錄，裡面可能會有不少批判皇室的內容，讓威廉無法接受，就算哈利日後決定再回到英國定居，威廉也可能不會與他和解、再重新接受這個弟弟。倒是目前已經是英國國王的查理，既然王位都已穩固，就有可能再念父子舊情，原諒哈利。

哈利 威廉 英國

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