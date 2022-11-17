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日真子公主傳在紐約補辦婚禮 聖誕赴巴西度蜜月

編譯中心╱綜合16日電
日媒報導，日本真子公主(右)與夫婿小室圭將在聖誕連假期間前往巴西度蜜月。(Getty Images)
日媒報導，日本真子公主(右)與夫婿小室圭將在聖誕連假期間前往巴西度蜜月。(Getty Images)

日本真子公主與丈夫小室圭移居紐約已逾一年，小室圭如願考上紐約州律師、真子在博物館的工作也步入軌道，有日媒報導，小室夫妻除了打算在紐約一家「VIP專屬飯店」補辦婚禮外，還規畫在聖誕連假期間前往巴西度蜜月。

日媒女性自身報導，去年真子公主卸下皇室身分與小室圭結婚，僅召開記者會宣布婚訊，如今丈夫考上律師有穩定工作，傳年收至少3000萬日圓(約21.6萬美元)，甚至上看5000萬日圓(約36萬美元)，真子公主接下來將在紐約的博物館工作，夫妻倆也打算補辦婚禮，宴請在當地經常照顧他們的相關人士與同事。

傳婚禮地點定在紐約北野酒店（The Kitano Hotel New York）。據報導，該酒店是老牌的高級日系飯店，許多訪問紐約的日本VIP、重量級人士都會選擇下榻，網球好手錦織圭2014年拿下全美公開賽亞軍、現任首相岸田文雄2015年出訪聯合國總會時，都曾住進紐約北野酒店。至於房價，11月下旬2人房從每晚5萬7000日圓至9萬日圓(約411至650美元)不等。

日本駐紐約總領事館出於維安理由，認為紐約北野酒店能控制非相關人員出入，而且飯店還備有爵士樂團，符合小室圭的喜好，建議夫妻倆在這間有著「政府御用」招牌的飯店補辦婚禮，也期盼他們能延續在紐約的美好生活。

此外，真子與小室圭還將前往巴西度蜜月，傳兩人已買好機票、訂好飯店，當地導遊與司機都已安排好。而之所以選擇前往巴西，是因真子公主在2018年7月，曾以「內親王」身分拜訪巴西。

報導稱，巴西國內有將近200萬名日裔人士，很久以前開始就與日本皇室有深厚關係，當年真子公主造訪巴西時，曾前往主要都市里約熱內盧、聖保羅，甚至還前往屬於亞馬遜河流域的瑪瑙斯跟貝倫，當時真子公主被當地日本人迎接，深受感動，此外，2021年巴西政府還頒發勳章給真子。

據相關人士透露，真子公主跟小室圭聊到曾去過的巴西景點，包含里約熱內盧的基督像、馬瑙斯的亞馬遜劇院與貝倫的市場時，都相當興奮，夫妻倆也都非常期待這趟巴西之旅能趕快成行。

巴西 日本 博物館

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