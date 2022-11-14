要和好沒那麼快？梅根與凱特關係仍疏離 談不上有情分

各方矚目凱特王妃如何解決與丈夫弟弟、弟媳間的問題。（路透資料照片）

英國 皇室兩位最受矚目的媳婦：凱特 與梅根 ，在伊麗莎白二世女王去世後，前者因為丈夫威廉登上王儲之位，自己也成為王妃，在皇室內地位更加顯赫；後者則是繼續以美國為根據地發展自己的事業，開了podcast節目，媒體曝光與影響力並不遜色。只是大家都好奇，曾經被傳為了梅根婚禮前試裝吵到互相把對方弄哭的這對妯娌，究竟有沒有機會和好？

近日英國盛傳梅根邀請凱特參加自己的podcast節目，兩人可以把握這個場合公開和解，外界一度預期凱特會接受，畢竟她如果想要順利當上英國王后，絕對不能再承受梅根與丈夫哈利繼續挖皇室的瘡疤，勢必要趕快解決哈利和哥哥威廉不和的問題，凱特也被英國多數民眾認為是識大體的皇家好媳婦，難得梅根丟出和平的橄欖枝，她不會不給面子回絕。