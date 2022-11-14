英能源費用暴增 查理王掏錢幫員工 凱特溫絲蕾捐救助病童

英國國王查理三世（Charles III）登基後，首度參加國殤紀念日活動。(美聯社)

英王查理三世 （Charles III）登基後，首度參加國殤紀念日活動，向英國 和大英國協陣亡將士獻花致敬。而據報導，查理考量通膨造成王室員工生活成本增加，查理三世傳出自掏腰包支付獎金給員工，年薪少於3萬元（英鎊，下同，約3.5萬美元）者可一次性拿到600英鎊（約700美元）；奧斯卡影后、英國演員凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）向一位母親捐贈1.7萬英鎊，用於支付維持其12歲女兒性命的醫療器材能源費用。

BBC報導，指查理三世非常清楚民眾面臨飆漲的能源費用，也憂心王室員工的經濟心，因此以私人資金向王室最低收入的工作人員提供獎金，這也顯示出英國目前所面臨的經濟問題。

消息指出，年薪在3萬至4萬英鎊者可一次性拿到400英鎊；年薪在4萬至4.5萬英鎊之間者，則可獲350英鎊。英國皇室對這則消息不願回應。

凱特溫絲蕾向一位女兒患有嚴重腦癱的母親捐贈17000英鎊。（路透資料照片）

另據衛報報導，凱特溫絲蕾向英國一位母親卡羅琳．亨特捐贈1萬7000英鎊，款項會用在維持卡羅琳患有患有嚴重腦癱女兒弗雷婭（Freya）生命的設備上。弗雷婭需緊密監測身體情況，因慢性呼吸問題，須依靠非常耗電的器材供氧維生。