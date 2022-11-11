英皇室成員影響力比一比 凱特、梅根都輸「她」

黛安娜就算去世多年，對民眾的強大影響力並沒有消失。（路透資料照片）

英國 皇室成員間的愛恨情仇永遠是舉世矚目的焦點，隨著Netflix大戲「王冠」最新一季推出，再度因為對於伊麗莎白二世女王、查爾斯、黛安娜等的描述引發爭議，把皇室相關話題炒熱到最高點。根據歐美媒體報導，「王冠」第5季上架第一天，全英國的觀眾人數就破百萬，似乎愈被罵愈刺激收視。有研究機構藉此調查皇室所有成員的網路聲量與影響力，發現最被討論的凱特 王妃和薩塞克斯公爵夫人梅根 ，都不是冠軍。

據調查皇室成員每一個人的每個月谷歌搜尋次數、IG的標註數以及有標註其名字的TikTok短片點閱數字來排名，拔得頭籌的仍是9月去世的伊麗莎白二世女王，在3個指標的數字上明顯比第2名凱特要高出一大截，可能因為她生前備受愛戴，許多人在她去世時搜查她的生平資料、藉此抒發懷念之情，才會讓女王的網路影響力持續走高。

而兩大皇室媳婦凱特、梅根分別排在亞軍與季軍，她們的相關報導數量果然也是皇室成員之中數一數二，梅根的每月谷歌搜查率比凱特還要高，僅次於伊麗莎白二世女王。凱特始終是眾人眼中的「皇家好媳婦」，英國民眾相當喜愛，至於讓英國很多人倒胃口的梅根，也有自己的群眾市場，影響力並沒特別遜色。