為女王銅像揭幕 英王伉儷險遭蛋洗

英王查理三世(中)9日造訪英格蘭北部約克市老街時遭「蛋襲」，他稍微低頭看了一下落在地上的蛋花(圓圈處)。(Getty Images)

英王查理三世 偕同王后卡蜜拉9日到約克郡，為已故女王伊麗莎白二世銅像揭幕時，差點遭示威者蛋洗。示威男子高呼「英國 是建立在奴役制度的鮮血上」，該男被警方壓制在地上後，圍觀群眾回嗆「天佑吾王」。

路透報導，社群媒體流傳的畫面顯示73歲查理三世與75歲卡蜜拉在約克市主街城門Micklegate Bar巡禮時，突然有雞蛋 自周邊群眾之中襲來，一共4顆，不過這幾顆雞蛋都直接落地，沒有砸到人。

事發當時可聽到一名男子高喊，「我們國家是建立在奴隸的鮮血上」和「不是我的國王」，接著此人遭到警察逮捕。這名抗議者在扔出雞蛋前，曾朝國王伉儷發出噓聲。也有其他人高呼「天佑吾王」，並對這名抗議者喊出「你真可恥」。

面對雞蛋拋飛的場面，查理三世稍微轉頭看了一下地上破損的雞蛋，其餘時候神色如常，他與卡蜜拉持續與當地人士交談，倒是旁人紛紛趕緊轉身制止群眾。

英國每日郵報報導，被捕男子是曾代表綠黨參與地方選舉的環保運動份子瑟威爾（Patrick Thelwell），隸屬環保團體「反抗滅絶」一員。

報導指出，查理三世此行是為了參加紀念已故女王伊麗莎白二世雕像揭幕的儀式。這是女王去世之後英國第一座豎立的女王紀念像。

報導稱，這不是查理三世第一次遭遇這種場面。1995年，還是王儲的查理三世造訪愛爾蘭都柏林，遇上反英行動抗議者扔雞蛋示威。

伊麗莎白女王也曾遇過「蛋擊」場面。今年8月女王造訪英格蘭中部諾丁罕時，就有兩名青少年朝女王扔雞蛋。