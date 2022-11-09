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未婚夫自稱薩滿巫師 挪威公主放棄王室職責

編譯中心／綜合8日電
挪威王室宣布，路易斯公主此後將放棄王室職責，對外不再代表挪威王室。（路透）
挪威王室宣布，路易斯公主此後將放棄王室職責，對外不再代表挪威王室。（路透）

挪威王室8日表示，瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）為了專注於與未婚夫韋瑞特的另類療法事業，已卸下王室職責，不再代表王室執行公務；韋瑞特自稱是薩滿巫師。

中央社引述法新社報導，現年51歲的瑪莎露易絲與韋瑞特（Durek Verrett）交往，在挪威掀起軒然大波。這名非裔美國男子自稱是第6代薩滿（shaman），在好萊塢是一名受歡迎的精神導師，他還在自己的書中暗示癌症是一種選擇。

韋瑞特並在自己的網站上販賣一種名為「靈魂優化器」（Spirit Optimizer）的圓形飾品，他宣稱這樣物品幫助他克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

瑪莎露易絲則聲稱自己能與天使對話。她因在2002年選擇靈媒工作，而失去尊貴的「公主殿下」（Her Royal Highness）頭銜。

儘管挪威王室普遍受到人民歡迎，但根據一份今年9月所做的民調，17%的挪威人對於王室的觀感變差，幾乎所有人的理由都與瑪莎露易絲和韋瑞特有關。

挪威王室在聲明中表示：「公主...正卸下王室贊助人的角色，且目前將不會代表王室。」但「為了符合國王的願望，公主將保留她的頭銜」。

挪威王室還說，若瑪莎露易絲與韋瑞特結婚，韋瑞特會成為王室成員，但不會有王室頭銜，也不具有王室代表的身分。

離過婚並有3名孩子的瑪莎露易絲，已在2019年同意不會在自己的商業活動中使用公主頭銜。她和韋瑞特也都已同意，在他們的個人社群媒體頻道、宣傳品和商業活動中，不會有任何提到王室的部分。

挪威王室表示，瑪莎露易絲卸下王室職責，是為了要「畫出一道分界線，將挪威王室與商業活動更清楚區分」。

聲明還說，王室「對於挪威的衛生服務與挪威的衛生當局深具信心」，同時強調「已確立的醫學知識與科學研究結果」的重要性。

社群媒體 醫學 癌症

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