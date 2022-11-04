王室風暴再起？威廉、哈利又拒對話 都為這理由

威廉（右）與哈利被傳近來又不講話，為了哈利即將推出的回憶錄心結再起。（路透資料照片）

英國王室與哈利 王子的衝突，才在9月時因伊麗莎白二世女王去世，彼此攜手度過失去女王的傷痛而看似有所和緩，甚至讓外界以為有重新修復的可能，現在卻又回到低潮，難道之前在女王喪禮上的那些團結景象都是演給大家看？王室公關不隊自然努力運作，強調王儲威廉 、王妃凱特與哈利及其妻梅根 在溫莎堡外合體接見哀悼女王的民眾，那種「一家團圓」的氣氛是真的，現在又鬧成這樣，當然是哈利執意要推出自己回憶錄的錯。

從英國王室人員的角色，千錯萬錯都只能是哈利和梅根的錯，查理、卡蜜拉這對國王與王后，威廉和凱特這對未來的國王與王后，都不會是挑起爭端的問題來源。自從出版社公布了哈利新書將於明年元月上市與書名「Spare」（有備用、替補之意），王室人員就嚴陣以待，甚至還不等書的部分內容公布就已經先出動所謂的「王室專家」或是媒體的「王室特派員」率先開砲，先把哈利與梅根塑造成「麻煩製造者」，甚至有些王室記者的言論還把他們上綱到「蓄意顛覆王室存在」這樣的程度。

英國王室人員堅稱凱特（左起）、威廉、哈利、梅根再合體不是作秀。（路透資料照片）

接下來，英國各大與哈利、梅根不對盤的媒體像是「太陽報」炒作威廉和哈利已經又不太講話的新聞，給人「哈利要破壞王室和諧」的印象，繼續維持一貫的手法。

查理、卡蜜拉與王室人員們自然不能對哈利的回憶錄掉以輕心，他所受到的不公平待遇和怨氣累積已久，倘若在書中一次大爆發，當然會讓王室看來像「反派」，但王室一直以來獨尊王為繼承者，輕忽甚至壓抑、犧牲其他成員，直到21世紀也不打算改變，類似的事件就絕不可能停止，只不過剛好這一次就又是哈利要發難，王室的搶先出手攻擊，反而讓這本書更受到各方矚目與好奇。