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皇室專家公然散布陰謀論：梅根靠毀掉皇室來賺錢

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）的回憶錄還沒上市就又引來抨擊，梅根尤其變成箭靶。（路透資料照片）
哈利（右）的回憶錄還沒上市就又引來抨擊，梅根尤其變成箭靶。（路透資料照片）

英國哈利王子預計明年元月推出的回憶錄「Spare」（有備用、候補之意），未上市已經先引起話題，且毫不意外在英國成為眾家「皇室專家」與「皇室專書作者」攻擊的目標。其中，曾經寫過「復仇：梅根、哈利與溫莎家族之間的戰爭」作者湯姆鮑爾，完全不掩飾對梅根的惡意，在晨間節目訪問中指稱「Spare」雖然號稱是哈利王子的回憶錄，事實上是梅根用來摧毀英國皇室的武器，更語出驚人表示他不覺得哈利王子有讀過這本書，但梅根保證逐字逐句都讀過。

湯姆鮑爾把砲口全部對準梅根，雖然形容梅根非常聰明，也很世故、複雜，她到英國來就是要博得名利雙收，然後再回到老家美國。湯姆鮑爾堅稱梅根在剝削「公爵夫人」這個頭銜，怒罵梅根與哈利如果想靠著「詆毀英國」和「毀滅皇室家族」來發財，那就不該再保有皇室頭銜，應該剝奪他們的頭銜。類似這樣的聲音，不只是在媒體圈待久的他藉著公開管道提出，有不少英國人也有一樣的看法。

但諷刺的是，皇室專家愈想藉著攻擊、怪罪哈利與梅根來拯救皇室，卻愈突顯這些價值觀的陳舊，今日社會中任何事皆可受公評，皇室當然也不能例外，皇室專家與擁護者卻容不得反省的聲音，認定哈利和梅根指出皇室內部運作的不當，純粹是要出一口氣，或是只想靠這些來炒作話題牟利，絲毫沒想過皇室內部有沒有可以改進的地方，為了一本還沒上市的書，就先鬧成這樣，反而使得「Spare」更引起各方好奇。

梅根 哈利 英國

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