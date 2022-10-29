英王取代哈利成陸戰隊元帥 回憶錄公布出版日隔天出招

圖為英國查理三世（左）和哈利王子（右）9月19日並肩，準備參加伊麗莎白二世女王的下葬儀式。（Getty Images）

英國哈利 王子回憶錄「SPARE」（暫譯「備胎」）將於明年1月10日出版的消息昨曝光後，父王查理三世 今天宣布任命自己為皇家 海軍陸戰隊的名譽元帥，取代哈利。時機敏感也格外引發關注。

哈利在2017年12月獲得此榮譽頭銜，承繼祖父菲利普親王；但在哈利和妻子梅根宣布「淡出」王室1年之後，已故女王在2021年宣布剝奪哈利的榮譽軍銜。一般認為，女王長女安妮公主可望成為首位女性海軍陸戰隊名譽元帥，但查理三世最後決定自己上陣。有一說是哈利2020年宣布退出王室後，此一頭銜懸缺至今。

查理三世在28日慶賀皇家海軍陸戰隊成立358年之際宣布此消息，「擔任你們的總司令是最大的榮幸」。他也讚譽皇家海軍陸戰隊「在陸地和海上擁有卓越、無與倫比的歷史」，「我深受你們的勇氣、決心、自律和在最極端環境中忍受的非凡能力所激勵。」

哈利的回憶錄「SPARE」將於明年1月10日上市的消息證實後，英國王室的反應備受矚目。回憶錄號稱以「毫不掩飾、堅定的誠實」方式敘述他在王室歲月的感受，包括出席母親黛安娜王妃的葬禮。王室嚴陣以待，深怕自己被流彈掃到，甚至有人以「核彈級威脅」形容回憶錄的潛在殺傷力，同時發動公關攻勢事前消毒。

王室人士指出，回憶錄出版日期正好是凱特王子妃41歲生日的隔天，也是伊麗莎白二世女王過世4個月。王室雜誌Majesty Magazine總編輯Ingrid Seward表示：「從書名可看出哈利對於自己的角色仍舊無法釋懷，實在可悲。黛妃生前習慣暱稱哈利為spare，哈利的回應是『我就是備胎，我不必循規蹈矩，可以為所欲為』」。