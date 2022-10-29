我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

英王取代哈利成陸戰隊元帥 回憶錄公布出版日隔天出招

編譯張佑生／綜合28日電
圖為英國查理三世（左）和哈利王子（右）9月19日並肩，準備參加伊麗莎白二世女王的下葬儀式。（Getty Images）
圖為英國查理三世（左）和哈利王子（右）9月19日並肩，準備參加伊麗莎白二世女王的下葬儀式。（Getty Images）

英國哈利王子回憶錄「SPARE」（暫譯「備胎」）將於明年1月10日出版的消息昨曝光後，父王查理三世今天宣布任命自己為皇家海軍陸戰隊的名譽元帥，取代哈利。時機敏感也格外引發關注。

哈利在2017年12月獲得此榮譽頭銜，承繼祖父菲利普親王；但在哈利和妻子梅根宣布「淡出」王室1年之後，已故女王在2021年宣布剝奪哈利的榮譽軍銜。一般認為，女王長女安妮公主可望成為首位女性海軍陸戰隊名譽元帥，但查理三世最後決定自己上陣。有一說是哈利2020年宣布退出王室後，此一頭銜懸缺至今。

查理三世在28日慶賀皇家海軍陸戰隊成立358年之際宣布此消息，「擔任你們的總司令是最大的榮幸」。他也讚譽皇家海軍陸戰隊「在陸地和海上擁有卓越、無與倫比的歷史」，「我深受你們的勇氣、決心、自律和在最極端環境中忍受的非凡能力所激勵。」

哈利的回憶錄「SPARE」將於明年1月10日上市的消息證實後，英國王室的反應備受矚目。回憶錄號稱以「毫不掩飾、堅定的誠實」方式敘述他在王室歲月的感受，包括出席母親黛安娜王妃的葬禮。王室嚴陣以待，深怕自己被流彈掃到，甚至有人以「核彈級威脅」形容回憶錄的潛在殺傷力，同時發動公關攻勢事前消毒。

王室人士指出，回憶錄出版日期正好是凱特王子妃41歲生日的隔天，也是伊麗莎白二世女王過世4個月。王室雜誌Majesty Magazine總編輯Ingrid Seward表示：「從書名可看出哈利對於自己的角色仍舊無法釋懷，實在可悲。黛妃生前習慣暱稱哈利為spare，哈利的回應是『我就是備胎，我不必循規蹈矩，可以為所欲為』」。

哈利 查理三世 皇家

上一則

日本擬買美國戰斧巡弋飛彈 可攻中朝軍事基地

下一則

「漫威英雄」介入巴西總統決選？復仇者聯盟表態支持他

延伸閱讀

哈利回憶錄光書名都惹怒皇室 被警告：會造成毀滅後果

哈利回憶錄光書名都惹怒皇室 被警告：會造成毀滅後果
哈利公布回憶錄出版日隔天 父王取代他成為陸戰隊元帥

哈利公布回憶錄出版日隔天 父王取代他成為陸戰隊元帥
備胎的逆襲 哈利回憶錄將出 英王室以防禦核彈規格因應

備胎的逆襲 哈利回憶錄將出 英王室以防禦核彈規格因應
哈利回憶錄「毫不掩飾」 明年1月10日出版

哈利回憶錄「毫不掩飾」 明年1月10日出版

熱門新聞

路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認