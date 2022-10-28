哈利回憶錄光書名都惹怒皇室 被警告：會造成毀滅後果

哈利（右）王子與妻子梅根和英國皇室之間的關係恐又要陷入新低。（路透資料照片）

英國哈利 王子與皇室間的愛恨情仇身受全球矚目，他接受出版社高價聘請和代筆作家合作撰寫回憶錄，號稱「全部個人觀點、不避諱任何敏感議題」，因此早就被皇室人員視為「核彈級」的危機，早先就有風聲傳出皇室人員想方設法要封殺這本書的上市，也有傳哈利和妻子梅根 為了避免再造成與皇室間的關係惡化，設法要把書裡內容「太刺眼」的部分先刪掉。但根據出版社最近的宣傳，該書「絕對不會迴避敏感的話題」，預定明年元月10日正式上市。

哈利王子的新書，連書名都讓皇室非常不滿，只有一個字「SPARE」，有備用、閒置的意思，似乎是諷刺皇室眼裡只有「王儲」哥哥威廉，他的地位有如被閒置的備用品，不受重視，也沒人特別照顧，負面情緒滿溢，對於向來只接受歌功頌德、擔心民眾反君主立憲制的情緒高昂的皇室，自然極難忍受，光是書名就這麼刺激，書裡的內容只怕更驚人，英國「每日郵報」稱皇室都已經備妥律師團隊，不排除針對書裡的難聽話興訟。