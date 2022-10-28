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哈利回憶錄光書名都惹怒皇室 被警告：會造成毀滅後果

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）王子與妻子梅根和英國皇室之間的關係恐又要陷入新低。（路透資料照片）
哈利（右）王子與妻子梅根和英國皇室之間的關係恐又要陷入新低。（路透資料照片）

英國哈利王子與皇室間的愛恨情仇身受全球矚目，他接受出版社高價聘請和代筆作家合作撰寫回憶錄，號稱「全部個人觀點、不避諱任何敏感議題」，因此早就被皇室人員視為「核彈級」的危機，早先就有風聲傳出皇室人員想方設法要封殺這本書的上市，也有傳哈利和妻子梅根為了避免再造成與皇室間的關係惡化，設法要把書裡內容「太刺眼」的部分先刪掉。但根據出版社最近的宣傳，該書「絕對不會迴避敏感的話題」，預定明年元月10日正式上市。

哈利王子的新書，連書名都讓皇室非常不滿，只有一個字「SPARE」，有備用、閒置的意思，似乎是諷刺皇室眼裡只有「王儲」哥哥威廉，他的地位有如被閒置的備用品，不受重視，也沒人特別照顧，負面情緒滿溢，對於向來只接受歌功頌德、擔心民眾反君主立憲制的情緒高昂的皇室，自然極難忍受，光是書名就這麼刺激，書裡的內容只怕更驚人，英國「每日郵報」稱皇室都已經備妥律師團隊，不排除針對書裡的難聽話興訟。

這兩年哈利、梅根和皇室的關係深陷谷底，好不容易在伊麗莎白女王去世時，一家人為了對外展示團結，壓下彼此的心結聚在一起，似乎有了和解的氣氛，然而為了「SPARE」的上市，又可能再度劍拔弩張，對於哈利和梅根是否會得不償失？皇室再度秉持慣常的作風，先由旁人先提出警告，再看哈利與梅根有何反應，皇室專家已經撂下重話：「這麼做會有毀滅性的後果！」就看哈利與梅根能不能識相。

哈利王子的新書決定明年元月上市，連書名都讓英國皇室憤怒。圖／摘自IG
哈利王子的新書決定明年元月上市，連書名都讓英國皇室憤怒。圖／摘自IG

哈利 梅根 英國

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