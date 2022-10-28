哈利回憶錄「毫不掩飾」 明年1月10日出版

哈利王子回憶錄的封面。（美聯社）

紐約時報引述出版業高管說法報導，英國哈利 王子撰寫的回憶錄經過幾個月的瘋狂猜測，出版日期現在訂於2023年1月10日。據悉，哈利回憶錄定名為「SPARE」，外界解釋書名顯然在說他是王室「備胎」而非第一繼承人。416頁回憶錄將以16種語言發行，並有哈利朗讀的有聲書版本。

綜合媒體報導，哈利王子回憶錄號稱以「毫不掩飾、堅定的誠實」方式，敘述他在王室歲月的感受，包括出席母親黛安娜王妃的葬禮。

哈利的這本回憶錄是他跟「企鵝蘭登書屋」簽下多本書籍合約的第一本，原本定於2022年下半年上市，也是他與妻子梅根作為媒體大亨打造自家品牌的努力之一。

紐時報導，據知情的出版業高管透露，哈利曾在不同階段對回憶錄內容感到臨陣退縮；尤其9月伊麗莎白二世女王駕崩後，本書可能對王室成員或君主制進行的任何攻擊，都將把哈利推入了進退維谷。

哈利若是破壞性爆料，可能傷害君主制及他跟家人的關係；但如果有所保留，則可能打擊銷量，還會損害哈利身為叛逆又說真話王子的自力更生形象。

長達416頁的回憶錄除了會以荷蘭語、葡萄牙語等16種語言版本發行之外，也會發行由哈利自己朗讀的有聲書版本，哈利會將部分收益捐給英國慈善機構。企鵝藍燈書屋稱哈利是「一位丈夫、父親、人道主義者、退伍軍人、心理健康倡議者，以及環保人士」。

此外，書名SPARE有多種意思，但外界傾向解釋為「備胎」，顯然在說哈利是王室「備胎」，而非第一繼承人，因為他的兄長威廉 才是。儘管威廉和哈利夫婦在女王伊麗莎白二世去世後的哀悼期間一起公共露面，但哈利曾透露自己和兄長疏遠，「確實走在不同道路上」。