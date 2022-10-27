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哈利回憶錄傳明年1月出版 卻可能讓他陷入進退維谷？

編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世次子哈利王子。(Getty Images)
英國國王查理三世次子哈利王子。(Getty Images)

紐約時報26日引述出版業高管說法報導，英國國王查理三世次子哈利王子撰寫的和盤托出回憶錄經過幾個月的瘋狂猜測，出版日期現在訂於2023年1月10日。

哈利的這本回憶錄是他跟企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽下多本書籍合約的第一本，原本定於2022年下半年上市，並預期將成為暢銷書，也是他與妻子梅根作為媒體大亨打造自家品牌的更廣泛努力之一。

報導指出，除了謠傳總價達至少2000萬美元的出書合約外，哈利梅根也與Netflix及Spotify簽下肥約，兩人的明星力量更在2021年的歐普拉重磅專訪期間展現出來，但情勢自此有了很大的變化。伊麗莎白二世女王9月駕崩後，哈利回憶錄可能對王室成員或君主制進行的任何攻擊，都會讓許多讀者感到不得體（Unseemly）。

據知情的出版業高管向紐時透露，哈利曾在不同階段對回憶錄內容感到臨陣退縮，而出版計畫一直壟罩在謠言、推遲與秘密。同時，對於仍在適應查理三世跟深受政經不穩衝擊的英國君主制與公眾來說，這本書將選在一個微妙的時刻出版，也把哈利推入了進退維谷。

報導指出，哈利若是破壞性爆料，可能傷害君主制及他跟家人的關係，但如果有所保留，則可能打擊銷量，讓他的出版商更難以回收可觀的成本，還會損害哈利身為叛逆又說真話王子的自力更生形象。

客戶包括聯邦調查局前局長柯米與白宮前國安顧問波頓等政界人士及公眾人物的傑夫靈經紀公司（Javelin Agency）共同創辦人、文學經紀人拉蒂莫（Matt Latimer）說，「他的目標是提升自己在特定部分群眾的名聲，還是修補跟家人的裂痕？某種程度上，這些是相互衝突的目標，很難一舉兩得」。企鵝蘭登書屋與哈利梅根的代表均婉拒評論。

哈利 梅根 查理三世

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