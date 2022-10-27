我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

英王查理三世首提修憲 拔除哈利、安德魯代理權

編譯中心╱綜合26日電
英國國王查理三世原本想將王室精簡為七人。(路透)
英國國王查理三世原本想將王室精簡為七人。(路透)

就在英國保守黨為換新黨魁忙得不可開交之際，國王查理三世首次向上議院提出憲法改革案，內容是未來查理三世若無法在國內執行某些憲法職責時，避免要由弟弟約克公爵安德魯和次子塞克斯公爵哈利代理。

英國每日郵報報導，這將是上議院首度討論，人遠在美國的哈利，還有因涉及性侵未成年少女醜聞案的安德魯既然已非王室工作成員，是否該繼續擔任能代查理三世執行憲法職責的國務顧問。

據悉早在女王伊麗莎白二世辭世前幾個月，查理三世就已經在考慮相關提案，並已獲得她同意。當時查理三世提出的代理人選包括長公主安妮、威塞克斯伯爵愛德華等，以在他出國時，代為執行例行的憲法職責。

根據1937和1953年的英國攝政法條文，如今除了王后外，王室繼承順位最前面的4名成年成員可以擔任國務顧問，其中包括威廉、哈利、安德魯和他的女兒碧翠絲（Beatrice）等。不過，在剔除哈利和安德魯後，查理三世就能納入妹妺安妮和小弟愛德華。

另據報導，查理三世原先也想精簡王室，把王室成員減為7人，但被媳婦凱特王妃拒絕，王室成員將維持在11人，這個決定引發外界討論，也比專家們之前預想的還保守。英王因為如果精簡王室成員，將會讓威廉和凱特的工作量增加，王室每年也必須取消3500場活動，據報導，凱特比較想把時間留給孩子們，而不是承擔更多王室責任。

專家認為，王室成員從11人精簡為7人的話，王室比較不容易有負面新聞，也不會有攀附權貴的人，這項計畫在女王過世前就已經開始，7人為伊麗莎白二世女王、菲利浦親王、查理三世、卡蜜拉、威廉、凱特、哈利，不過親王、女王相繼過世，哈利和梅根也脫離王室，加上安德魯捲入性侵醜聞，讓安妮公主，和愛德華王子的王室職責更重。

由於哈利長期不在國內，安德魯又涉及性醜聞，白金漢宮似乎承受了壓力。據說查理三世希望透過修法，讓他的國務顧問都是王室工作成員。事實上，查理三世和王后卡蜜拉很可能不久就要出國，展開七年來英國君主的首次海外之旅，因此這項改革也有某種程度的緊迫性。

英王查理三世(左)希望透過修法，讓他的國務顧問都是王室工作成員。右為王后卡蜜拉。...
英王查理三世(左)希望透過修法，讓他的國務顧問都是王室工作成員。右為王后卡蜜拉。(取材自英國皇室官網)

查理三世 哈利 凱特

上一則

李在鎔出任三星會長 苦等10年掌大位

下一則

尷尬餐敘 馬克宏、蕭茲盼化解歧見 會後卻不同框

延伸閱讀

蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相

蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相
查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍

查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍
哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑

哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑
還在整修…查理三世想住白金漢宮 至少再等5年

還在整修…查理三世想住白金漢宮 至少再等5年

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法