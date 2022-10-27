英王查理三世首提修憲 拔除哈利、安德魯代理權

英國國王查理三世原本想將王室精簡為七人。(路透)

就在英國保守黨為換新黨魁忙得不可開交之際，國王查理三世 首次向上議院提出憲法改革案，內容是未來查理三世若無法在國內執行某些憲法職責時，避免要由弟弟約克公爵安德魯和次子塞克斯公爵哈利 代理。

英國每日郵報報導，這將是上議院首度討論，人遠在美國的哈利，還有因涉及性侵未成年少女醜聞案的安德魯既然已非王室工作成員，是否該繼續擔任能代查理三世執行憲法職責的國務顧問。

據悉早在女王伊麗莎白二世辭世前幾個月，查理三世就已經在考慮相關提案，並已獲得她同意。當時查理三世提出的代理人選包括長公主安妮、威塞克斯伯爵愛德華等，以在他出國時，代為執行例行的憲法職責。

根據1937和1953年的英國攝政法條文，如今除了王后外，王室繼承順位最前面的4名成年成員可以擔任國務顧問，其中包括威廉、哈利、安德魯和他的女兒碧翠絲（Beatrice）等。不過，在剔除哈利和安德魯後，查理三世就能納入妹妺安妮和小弟愛德華。

另據報導，查理三世原先也想精簡王室，把王室成員減為7人，但被媳婦凱特 王妃拒絕，王室成員將維持在11人，這個決定引發外界討論，也比專家們之前預想的還保守。英王因為如果精簡王室成員，將會讓威廉和凱特的工作量增加，王室每年也必須取消3500場活動，據報導，凱特比較想把時間留給孩子們，而不是承擔更多王室責任。

專家認為，王室成員從11人精簡為7人的話，王室比較不容易有負面新聞，也不會有攀附權貴的人，這項計畫在女王過世前就已經開始，7人為伊麗莎白二世女王、菲利浦親王、查理三世、卡蜜拉、威廉、凱特、哈利，不過親王、女王相繼過世，哈利和梅根也脫離王室，加上安德魯捲入性侵醜聞，讓安妮公主，和愛德華王子的王室職責更重。