比利時公主過21歲生日 長得漂亮進過軍校 還懂中文

比利時王儲伊莉莎白公主21歲生日，王室發布兩張公主美照。(取材自推特)

歐洲許多國家都有王室，比利時王儲伊麗莎白（Élisabeth Thérèse Marie Hélène）公主10月25日喜迎21歲生日，比利時王室推特 發布了兩張美照，21歲的美麗公主瞬間成為國際「嬌」點。

照片出自比利時王室御用攝影師博格茨(Bas Bogaerts)之手，官方推特寫下「伊麗莎白公主今天21歲了！生日快樂」。照片中伊麗莎白公主倚靠窗邊，金棕色長髮自然垂落，公主目光望向窗外，沒有穿華服，年輕公主一身優雅、淺色簡單穿搭，搭配金色耳飾，整個人散發優雅恬適的高貴氣質，準女王風範顯露無疑。

根據多家外媒報導，伊麗莎白公主是比利時國王菲利普（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）的長女，也是比利時王室第一順位的繼承人，比利時於1991修改繼承法，伊麗莎白公主登基後，將成為是比利時史上首位「女王」。

伊麗莎白公主曾進入歐洲王室最青睞的寄宿學校UWC大西洋學院，取得國際學士學位後，去年進入牛津大學林肯學院學習歷史與政治。今年7月，伊麗莎白又完成比利時皇家 軍事學院為期一年的社會和軍事科學訓練，還曾參加耶魯全球青年學者計畫，堪稱文武雙全。