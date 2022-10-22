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小室圭終於考上紐約州律師 薪水3級跳 最棒愛妻生日禮

編譯中心／綜合21日電
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（右）與夫婿小室圭（左），婚後生活成為話題。（路透資料照片）
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（右）與夫婿小室圭（左），婚後生活成為話題。（路透資料照片）

NHK報導，日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主夫婿小室圭，在落榜兩次後終於通過了美國紐約州的律師資格考。

根據報導，小室圭在日本工作的律師事務所所長與支持他海外留學的奧野善彦律師表示，小室在21日下午打來電話，報告了通過考試的消息。奧野律師透露小室表示，「這次合格了，能夠加入律師的行列了，真的要謝謝老師，今後想以律師身分繼續深造，真的很開心。謝謝」。

而根據紐約州法律考試委員會發出的新聞稿，小室圭參加的考試於7月26日及27日舉行，共9609人應試，整體的合格率為66%，但包括他在內的1610名重考生合格率僅為23%。

有日媒指出，小室通過律師資格考的突發新聞發出數分鐘後，「小室圭」跟「美國紐約州司法考試」等話題隨即登上日本推特的流行趨勢，網友紛紛發出祝福的推文。日本媒體也紛紛以「大喜」、「雪辱」形容。

小室圭目前在知名的Lowenstein Sandler律師事務所紐約辦公室任職律師助理（Law Clerk），去年7月、今年2月參加紐約州律師考試都落榜，今年2月的考試差5分及格。第三是考試終於及格，可說是獻給真子最好的生日禮物，真子23日將滿31歲。

此外，同樣是紐約州合格律師的樋口一磨表示，紐約州律師考試及格後不用實習就可以直接登記成為律師執業，雖然說66%合格率看似很高，但考試真的很難。

樋口一磨律師表示，小室目前擔任律師事務所法務的年薪約600至700萬日圓（約4萬到4.6萬美元）；成為正式律師後年薪可望是現在的3倍起跳，約2000萬日圓（約13.3萬美元）。

紐約州 日本 推特

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