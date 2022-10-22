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查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍

編譯中心／綜合21日電
英國國王查爾斯三世所繪的水彩畫複製品，20日在拍賣會上以5357.5英鎊落槌，比估價高出10倍。（取材自Bonhams官網）
英國國王查爾斯三世所繪的水彩畫複製品，20日在拍賣會上以5357.5英鎊落槌，比估價高出10倍。（取材自Bonhams官網）

英王查理三世熱愛繪畫，他於2001年以水彩繪畫蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）的畫作版畫，20日在英國拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）的「蘇格蘭之家」主題拍賣會上拍賣，原先估價為600英鎊（約678美元），最後以5737.5英鎊（約6485美元）成交，

綜合媒體報導，得標的是一名英國私人收藏家，比預期估價高出近10倍成交，「每日郵報」指出，成交價讓拍賣官「目瞪口呆」。這幅畫的原件是查爾斯三世於2001年他還是王儲威爾斯親王時所畫，限量100幅複製品，每一幅都有查爾斯三世的簽名和證明書。這次成交的是編號18號複製品。

明報報導，拍賣版畫鑲有畫框，附有查理的鉛筆簽名和證書。有專家估計，畫作能以比估價高出多倍的價錢成交，可能因為英女王伊莉莎白二世是在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）逝世，或是因為這是首件在位君主拍賣的藝術品，都增加外界對這幅畫的興趣，能受到如此熱烈競標和拍出超乎預期的價格，一點都不令人意外。

據報導，查理繪畫多年，曾形容畫畫是他所知最放鬆、療癒的活動。今年初在倫敦舉辦的展覽，曾展出查理79幅風景畫作。

拍賣 英國 查理三世

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