「王冠」第5季劇情遭前英相痛批 哈利梅根影集傳被延後

英國國王查理三世次子哈利與妻子梅根。資料照片。(Getty Images)

Netflix 影集「王冠」（The Crown）最新的第5季即將上架，但第1集劇情被傳描寫查理三世 曾密謀推翻已故伊麗莎白二世，引來時任首相梅傑爵士的痛批。好萊塢業界媒體17日披露，對此感到「擔憂」的Netflix已決定，把查理三世次子哈利 與妻子梅根為主角的紀實影集推遲到明年。

根據報導，將在11月9日上架的「王冠」第5季第1集名為「維多利亞女王症候群」（Queen Victoria Syndrome），情節主線是1991年時，還是王儲的查理三世曾召見梅傑爵士，抱怨不得不等待接下王位。

該集是依據當時的星期日泰晤士報實際進行過的民調，稱君主制過時了，而伊麗莎白女王應該退位給查理王儲。劇情則描述查理王儲私下同意該報的一段話，稱「一位年邁的君主在王座上太久了，她的遠離現代世界致使人們開始厭倦，不只對她，還有君主制本身」，隨後找來時任首相梅傑舉行秘密會議，講述了愛德華七世怎麼因為維多利亞女王的長久治世而幾十年來「一直在準備接替」。

梅傑爵士向星期日郵報發出聲明，批評「王冠」描寫的劇情是「惡意的胡說八道」（Malicious nonsense），堅稱沒有關於發生過這種關於密謀推翻已故女王的對話。其他體制內人士也花了一個周末猛烈抨擊還沒有上架的影集，依靠的通常還是第5季節目據稱納入情節的不準確報導。

「Deadline」指出，哈利與梅根主演的紀實影集已經非正式排定於12月播放，但隨著數日的負面頭版新聞，Netflix的高層覺得11月讓「王冠」上架，緊接著在12月播放哈利與梅根的紀實影集會是魯莽之舉。一位消息人士透露，「他們在Netflix感到擔憂，先眨了眨眼，接著決定推遲紀實影集」。

Netflix表示，「從未有任何蘇塞克斯公爵與公爵夫人的紀錄片得到證實」。「Deadline」則聯繫兩人的Archewell製作公司徵求意見。