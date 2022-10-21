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還在整修…查理三世想住白金漢宮 至少再等5年

綜合報導
查理三世與王后卡蜜拉。（美聯社）
查理三世與王后卡蜜拉。（美聯社）

英國新國王查理三世明年5月加冕，因應英國民眾面對日益增加的生活成本窘境，查理三世要求減少一些太過奢靡的習俗，預計整個儀式長度將大幅縮短。

另外，查理三世至少還要再5年，才有可能搬進白金漢宮。原來是白金漢宮正在進行價值3.7億英鎊（約4.13億美元）的整修，最快要到2027年才會完成。

這段期間，查理與卡蜜拉每周將在三個地方過夜，包括3天在克萊倫斯宮、2天在溫莎堡、周末在桑德令罕府度過。

白金漢宮是是英國元首居住及辦公的場所，也是英國知名的景點，皇宮內金碧輝煌，處處都講究，但已經屹立超過300年的白金漢宮許多地方都需要整修，包括水電管線、鍋爐和屋頂等等，英國特別挪出3.69億英鎊預算，2017年起進行10年大整修，不過卻遭到民意反彈，當時有超過10萬人在網路上連署反對整修，要王室自己出錢修皇宮，別讓全民埋單。

另外，英國已故女王伊麗莎白二世去世後，民眾致哀所留下的1000多隻柏靈頓熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，白金漢宮表示，將捐給英國最大的兒童慈善機構巴納多基金會。巴納多基金會執行長裴利說，已故女王過去30年來一直是巴納多的贊助人。

白金漢宮資料照片。（新華社）
白金漢宮資料照片。（新華社）

英國 查理三世 預算

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