我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

英王也受不了特拉斯？查理三世召見她喊「天哪」

編譯周辰陽／綜合14日電
英國首相特拉斯（中）12日前往白金漢宮，跟查理三世（左）舉行第一次的每周例行國王召見。（美聯社）
英國首相特拉斯（中）12日前往白金漢宮，跟查理三世（左）舉行第一次的每周例行國王召見。（美聯社）

衛報與「POLITICO Europe」報導，特拉斯12日前往白金漢宮，跟查理三世舉行第一次的每周例行國王召見，卻收到了不尋常的「問候」。

根據官方發布的影像，一名女性職員說「不，長官，就這一次」，辦公室的門隨後就被推開，被衛兵帶進來的特拉斯先向查理三世屈膝行禮，接著說：「陛下，很高興再見到您。」

隨後可見到君臣握手，查理三世雙手微微向外一攤，說「所以妳又回來了？」，特拉斯答稱「真的很榮幸」。查理三世接著答稱，「天哪（Dear oh dear），無論如何」，隨後轉向了攝影機的鏡頭，說「我從不知道他們想要拍多少…」。

來源：YouTube

儘管兩人交流的公開部分不到20秒，但查理三世對特拉斯的一句「天哪」很快就在英國推特引發熱議，光ITV王室編輯席普（Chris Ship）在自己帳號上傳的影片就超過8百萬次觀看。

羅伯茲布里吉集團（Robertsbridge）創辦人兼總裁梅伊（Brendan May）推文稱，「這整個交流證明是君主制的出乎意料促進劑」。蘇格蘭民族黨下院議員尼可森（John Nicolson MP）發推文諷刺，「查理國王為我們大家說話了…至少他沒必要忍受她太久」。還有網友表示，「太有趣了，查理國王大大提升了支持度…靠著一個冒失的事故」。

每日電訊報政治板在推特指出，「國王的話似乎抓到了國家的情緒」。

查理三世 特拉斯 推特

上一則

擔心被罪犯盯上 荷蘭女王儲從宿舍搬回王宮

下一則

英短命財相38天下台 特拉斯政策轉彎：提高企業稅

延伸閱讀

冒險影集項塔蘭不選強尼戴普 主創力挺查理杭南

冒險影集項塔蘭不選強尼戴普 主創力挺查理杭南
英相特拉斯再度急轉彎 恢復提高企業稅

英相特拉斯再度急轉彎 恢復提高企業稅
英國財政大臣證實被開除 1970年以來最短命

英國財政大臣證實被開除 1970年以來最短命
影／查理三世首度例行召見英首相 卻因「1句話」引熱議

影／查理三世首度例行召見英首相 卻因「1句話」引熱議

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
在烏克蘭戰事不順，普亭宣布部分動員令徵兵，引起俄國人民反彈，並升高了俄國動用核武的可能性。 （美聯社）

怕普亭被逼急…俄軍接連失利 北約思考如何讓俄退場

2022-10-07 22:38

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起