英王也受不了特拉斯？查理三世召見她喊「天哪」

英國首相特拉斯（中）12日前往白金漢宮，跟查理三世（左）舉行第一次的每周例行國王召見。（美聯社）

衛報與「POLITICO Europe」報導，特拉斯 12日前往白金漢宮，跟查理三世 舉行第一次的每周例行國王召見，卻收到了不尋常的「問候」。

根據官方發布的影像，一名女性職員說「不，長官，就這一次」，辦公室的門隨後就被推開，被衛兵帶進來的特拉斯先向查理三世屈膝行禮，接著說：「陛下，很高興再見到您。」

隨後可見到君臣握手，查理三世雙手微微向外一攤，說「所以妳又回來了？」，特拉斯答稱「真的很榮幸」。查理三世接著答稱，「天哪（Dear oh dear），無論如何」，隨後轉向了攝影機的鏡頭，說「我從不知道他們想要拍多少…」。

來源：YouTube

儘管兩人交流的公開部分不到20秒，但查理三世對特拉斯的一句「天哪」很快就在英國推特 引發熱議，光ITV王室編輯席普（Chris Ship）在自己帳號上傳的影片就超過8百萬次觀看。

羅伯茲布里吉集團（Robertsbridge）創辦人兼總裁梅伊（Brendan May）推文稱，「這整個交流證明是君主制的出乎意料促進劑」。蘇格蘭民族黨下院議員尼可森（John Nicolson MP）發推文諷刺，「查理國王為我們大家說話了…至少他沒必要忍受她太久」。還有網友表示，「太有趣了，查理國王大大提升了支持度…靠著一個冒失的事故」。

每日電訊報政治板在推特指出，「國王的話似乎抓到了國家的情緒」。