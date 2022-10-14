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真的嗎？凱特想讓威廉、哈利兄弟和好 願意向梅根求和

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左）與哈利何時能真的和英國皇室和解？各方拭目以待。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利何時能真的和英國皇室和解？各方拭目以待。（路透資料照片）

英國在伊麗莎白二世女王去世、查爾斯與卡蜜拉繼位成為國王與王后後，又有一番新的局面，然而不變的是，哈利王子與妻子梅根，依舊是皇室人員眼中的麻煩人物，不知道該怎麼安撫好他們，查爾斯與卡蜜拉也沒有馬上能收服他們的辦法，反倒還擔心哈利年底預計推出的回憶錄會把自己寫得多難聽。

在此情況下，本來就受到哈利信賴、感覺像是個大姊姊的威爾斯王妃凱特，變成關鍵人物，「Us」雜誌稱她已經計畫在年底偕夫婿威廉一起訪美時，抽空和哈利、梅根約見面，再努力化解彼此的歧異。威廉與凱特不僅是哈利的大哥與嫂嫂，也將成為英國未來的國王和王后，絕對有分量來處理這件事，且哈利和威廉畢竟是從一起走過母親黛安娜去世艱難時刻的手足，要再賭氣也不至於撐太久，唯一的不確定因素，就是梅根了。據傳梅根不討威廉的喜愛，又曾和凱特為了婚禮花童的服裝吵到其中一人委屈落淚，儘管皇室人員堅稱是梅根氣哭凱特，而梅根自己在歐普拉的電視專訪上說是凱特把她氣哭。

梅根的性格與凱特不太相投，使得兩人一直沒能建立起深厚的妯娌情感，往後愈來愈尷尬。可是此時凱特希望化解老公和小叔間的心結，是為了大局為重，兄弟倆也不太好再堅持，但因此她也得與梅根修好關係，這就需要靠她們兩人的智慧。「Us」報導，威廉與凱特12月訪美主要活動會在波士頓，哈利和梅根那陣子剛巧也會在紐約出席其他的活動，兩地坐火車半天就到，梅根和凱特要設法各自擠出空檔，才能讓另一半碰得到面，和解才有希望。

哈利（左起）、梅根、威廉、凱特有機會年底在美國東岸再碰面。（路透資料照片）
哈利（左起）、梅根、威廉、凱特有機會年底在美國東岸再碰面。（路透資料照片）
凱特（左）與威廉將是英國未來的王后和國王。（路透資料照片）
凱特（左）與威廉將是英國未來的王后和國王。（路透資料照片）

梅根 凱特 哈利

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