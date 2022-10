影／查理三世首度例行召見英首相 卻因「1句話」引熱議

英國 首相特拉斯 提出減稅計畫,引發金融市場動盪與執政的保守黨民意支持度急轉直下,近日更傳出黨內有人正密謀要把她換掉,但她面對的內外交迫彷彿還不夠糟糕,就連剛繼位的查理三世 國王似乎無意間也參了一腳!

衛報與《POLITICO Europe》報導,特拉斯12日前往白金漢宮,跟查理三世舉行第一次的每周例行國王召見(Audience),卻收到了不尋常的「問候」。

根據官方發布給媒體的影像,似乎是一位女性職員說「不,長官,就這一次」,辦公室的門隨後就被推開,被衛兵帶進來的特拉斯先向查理三世屈膝行禮,接著說道,「陛下,很高興再見到您」。

隨後可見到君臣握手,查理三世雙手微微向外一攤,說「所以妳又回來了?」,特拉斯答稱「真的很榮幸」。查理三世接著答稱,「天哪(Dear oh dear),無論如何」,隨後轉向了攝影機的鏡頭,說「我從不知道他們想要拍多少…」

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”



King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”



This is one of the greatest things I’ve ever seen. 😂😂pic.twitter.com/ENP8pPl9kO