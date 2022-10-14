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影／查理三世首度例行召見英首相 卻因「1句話」引熱議

編譯周辰陽／即時報導
英國首相特拉斯12日前往白金漢宮，跟查理三世舉行第一次的每周例行國王召見。(美聯社)
英國首相特拉斯12日前往白金漢宮，跟查理三世舉行第一次的每周例行國王召見。(美聯社)

英國首相特拉斯提出減稅計畫，引發金融市場動盪與執政的保守黨民意支持度急轉直下，近日更傳出黨內有人正密謀要把她換掉，但她面對的內外交迫彷彿還不夠糟糕，就連剛繼位的查理三世國王似乎無意間也參了一腳！

衛報與《POLITICO Europe》報導，特拉斯12日前往白金漢宮，跟查理三世舉行第一次的每周例行國王召見（Audience），卻收到了不尋常的「問候」。

根據官方發布給媒體的影像，似乎是一位女性職員說「不，長官，就這一次」，辦公室的門隨後就被推開，被衛兵帶進來的特拉斯先向查理三世屈膝行禮，接著說道，「陛下，很高興再見到您」。

隨後可見到君臣握手，查理三世雙手微微向外一攤，說「所以妳又回來了？」，特拉斯答稱「真的很榮幸」。查理三世接著答稱，「天哪（Dear oh dear），無論如何」，隨後轉向了攝影機的鏡頭，說「我從不知道他們想要拍多少…」

儘管兩人交流的公開部分全長不到20秒，但查理三世對特拉斯的一句「天哪」很快就在英國推特引發熱議，光ITV王室編輯席普（Chris Ship）在自己帳號上傳的影片就超過8百萬次觀看。牛津大學外交學者卡西迪（Jennifer Cassidy）推文指出，這是「直接取自《辦公室風雲》（The Office）的一幕…最好的政治尷尬與無意喜劇」。

羅伯茲布里吉集團（Robertsbridge）創辦人兼總裁梅伊（Brendan May）推文稱，「這整個交流證明是君主制的出乎意料促進劑」。蘇格蘭民族黨下院議員尼可森（John Nicholson MP）更推文諷刺，「查理國王為我們大家說話了…至少他沒必要忍受她太久」。

外交大臣克雷維利（James Cleverly）上LBC廣播電台節目時，也被問到查理三世的講話，但他反批主持人將此描述成「政治聲明」，「我視此為更加像是感同身受的聲明，他（查理三世）認識到我們所有人，這個國家的每一個人，都在應對未來非常艱難的冬天」。

查理三世 特拉斯 英國

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