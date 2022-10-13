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查理三世明年5月加冕 將避奢靡

編譯中心╱綜合12日電
查理三世加冕儀式將在明年5月6日舉行，消息指出，加冕禮將較為樸素，而且整個儀式流程較過往短，預計需時一小時。（美聯社）
查理三世加冕儀式將在明年5月6日舉行，消息指出，加冕禮將較為樸素，而且整個儀式流程較過往短，預計需時一小時。（美聯社）

白金漢宮11日宣布，國王查理三世的加冕儀式將在明年5月6日於西敏寺舉行，典禮將揉合當代與傳統元素並展望未來。外界預測，因應英國民眾面對日益增加的生活成本窘境，新國王要求減少一些太過奢靡的習俗，預計整個儀式長度將大幅縮短。

已故英國女王伊麗莎白二世1953年舉行的盛大加冕儀式歷時逾三小時，且創下加冕儀式電視轉播先例。外界預期查理三世的儀式長度將簡短得多。

查理三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」。據規畫，王后卡蜜拉將同時獲加冕。英王加冕主要是宗教儀式，自1066年以來，一向由英格蘭教會主教長坎特伯里大主教主持。

白金漢宮指出，加冕儀式將反映君主的當代角色及時代精神，同時根植於淵遠流長的王室盛會傳統。過去1000多年來，加冕儀式的流程架構大致不變；近900年來，儀式都在鄰近國會的西敏寺舉行，依例是在君主登基後數個月才登場。

白金漢宮說明，查理三世將接受坎特伯里大主教塗抹聖油、祝福、祝聖，並領受王權寶球、加冕戒指、君主權杖及王冠等王權象徵。查理三世的王冠，將與查理二世1661年加冕時戴的一樣。

英國泰晤士報援引親近查理三世的消息人士報導，查理三世有意在加冕儀式凸顯英國的多元文化和現代性，且兼容不同信仰。應邀觀禮的賓客名單稍晚才會確定。

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