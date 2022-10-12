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買1400萬豪宅猶豫 哈梅被諷好萊塢貧戶

編譯張佑生、記者蘇詠智╱綜合11日電
哈利與梅根被報導皇室的英國女記者羞辱為「好萊塢貧戶」跟「D咖」。（路透）
哈利與梅根被報導皇室的英國女記者羞辱為「好萊塢貧戶」跟「D咖」。（路透）

英國哈利王子與梅根在美國的「房事」似乎不是很順利，他們在加州Montecito看上一棟1400萬美元的房子卻因為現金短缺而遲遲下不了手；考慮搬到Hope Ranch，被注重隱私的當地居民視為瘟神，認為會吸引一堆狗仔窺伺，永無寧日。

1400萬美元的房屋應該稱得上豪宅，但在Montecito只能算入門款；訪問過哈利梅根的名嘴歐普拉在當地買了三棟打通，總價1億美元。奧斯卡影后葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）最近完成新居裝潢，打造成一座18世紀風格的城堡，也是所費不貲。

英國女記者蒂娜布朗日前就嘲諷哈利和梅根比起真正的好萊塢大牌，就是D咖而已，還稱他們的身家「僅」2200萬美元，和之前借房子給他們住的「千萬別抬頭」男星泰勒派瑞的8億多美元財產、艾倫狄珍妮絲的5億美元財富等比起來，兩人簡直是「好萊塢貧戶」，更甭想與專訪他倆的歐普拉相提並論。

梅根月前親口坦承：「我們現在沒工作，住這樣的房子根本不可能」。在哈利簽下出版回憶錄並預支1450萬英鎊(約1619萬美元)的版稅，以及Spotify的2500萬美元和Netflix的1億美元合約敲定後，一切都變成可能。只不過，1400萬美元的房舍在Montecito只能算「寒舍」。最要命的錯誤是哈利用本名登記購買，導致所有人都能知道他的住址。

富比世雜誌估計，哈利夫婦每年聘請保全的費用大概在200至300萬美元間，也是一筆可觀的開銷。這可能是夫婦考慮搬到Hope Ranch的主因，手頭壓力沒那麼大。當地居民對夫婦並無成見，只是想到隨之而來的狗仔就頭疼。

此外，積極進行王室瘦身的英王查理三世，準備對女王密友，號稱可以手機直撥女王的賽馬經理華倫（John Warren）開刀，結束他為女王操盤賽馬13年的生涯。

華倫2013年曾替女王的馬贏得Ascot Gold Cup，兩人當時在包廂歡慶的照片廣為流傳。華倫仍在王室賽馬圈，但查理似乎已經不需要他了，離開是早晚的問題。

哈利 梅根 華倫

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