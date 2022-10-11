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房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

編譯張佑生╱即時報導
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

英國哈利王子與梅根在美國的「房事」似乎不是很順利，他們在加州Montecito看上一棟1400萬美元的房子卻因為現金短缺而遲遲下不了手；考慮搬到Hope Ranch，被注重隱私的當地居民視為瘟神，認為會吸引一堆狗仔窺伺，永無寧日。

1400萬美元的房屋應該稱得上豪宅，但在Montecito只能算入門款；訪問過哈利梅根的名嘴歐普拉在當地買了三棟打通，總價1億美元。奧斯卡影后葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）最近完成新居裝潢，打造成一座18世紀風格的城堡，也是所費不貲。

梅根月前親口坦承：「我們現在沒工作，住這樣的房子根本不可能」。在哈利簽下出版回憶錄並預支1450萬英鎊的版稅，以及Spotify的2500萬美元和Netflix的1億美元合約敲定後，一切都變成可能。只不過，1400萬美元的房舍在Montecito只能算「寒舍」。最要命的錯誤是哈利用本名登記購買，導致所有人都能知道他的住址。

富比世雜誌估計，哈利夫婦每年聘請保全的費用大概在200至300萬美元間，也是一筆可觀的開銷。這可能是夫婦考慮搬到Hope Ranch的主因，手頭壓力沒那麼大。當地居民對夫婦並無成見，只是想到隨之而來的狗仔就頭疼。

哈利 梅根 加州

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