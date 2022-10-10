英王加冕禮展現君主制現代化 擬刪儀式、大砍6000賓客

英媒披露，英國國王查爾斯三世的加冕典禮將大幅度簡化。後排左起為哈利與梅根。（路透資料照片）

英國 國王查理三世 的加冕典禮正在籌備中，有英媒披露，查理準備大幅簡化儀式，並將大砍賓客名單至2000人，意圖展現君主制現代化。

英國「周日郵報」報導，消息人士透露，查理在自己的加冕典禮上也不忘推動「精簡王室」，計畫取消部分古老儀式，使流程從3小時縮減至約1小時。

據悉，查理將取消向國王授予金錠（gold ingots）等儀式。據傳1953年女王加冕時，掌禮大臣對她授予了重達1磅的黃金。消息人士指出，「在這個人們手頭拮据的時代，這不太可能發生。」當年使用的天鵝絨椅也會由標準椅子取代。

此外，當年女王加冕的賓客多達8000人，查理打算大砍6000名賓客名單至2000人，部分國會議員、貴族將不受邀。一名消息人士指出，700名貴族不會全部受邀，因為查理不是為了他們加冕，「他是為了人民被加冕」。

賓客的服裝規範也可能大幅度鬆綁，1953年外交官及男性賓客被要求穿著膝褲出席，女性賓客則被建議帶頭飾，最好是小冠冕。目前查理的加冕籌備團隊正在討論放寬貴族穿加冕禮紅色天鵝絨長袍的規定，貴族或許可以改穿一般正裝出席。

另外值得注意的是，70年前已故菲利普親王在女王的加冕禮籌備過程中扮演靈魂角色，破天荒推動電視直播加冕儀式，此次預計王儲威廉王子將在樞密院加冕委員會中扮演重要角色。

另一方面，宣布退出王室高級成員的哈利 王子目前處境尷尬，父兄都對他有戒心，擔心被他的新書爆料。但有寫過王室專書的作家湯姆鮑爾為他說話，認為他幼年就痛失母親黛安娜，也因父親對母親的種種作為感到受傷。

也因此，在帶著美式平等價值觀的梅根走進哈利生命時，他感受到歸屬感，甚至一起出走美國，逃離王室的束縛，如今卻讓自己英美普遍不受歡迎，更形孤立。