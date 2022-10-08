丹麥女王拔王孫頭銜內幕？么子爆愛上嫂嫂 索吻被拍

圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右起）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥女王瑪格麗特二世日前拔除么子約阿基姆王子（Prince Joachim）的四名子女王子和公主頭銜，聲稱要讓他們過更正常的生活。不過被拔除頭銜的孫子女，爆出感到被排除在外、甚至被霸凌，女王之後也公開聲明致歉。

英國 每日郵報報導，西班牙雜誌「浮華機密」（Vanitatis Elconfidencial）宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是約阿基姆王子「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃。「瑞典 女性周報」（Svensk Damtidning）甚至刊出一張照片，照片顯示約阿基姆王子在皇家 近衛團一場宴會中，試圖親吻瑪莉太子妃。

「浮華機密」指出：「帶著明顯的醉意，丹麥女王么子約阿基姆王子似乎試圖用嘴唇封住瑪莉太子妃的唇，而瑪莉太子妃盡可能躲閃，面帶平靜的微笑。約阿基姆王子的夫人瑪麗王妃目睹了尷尬的時刻。」

「浮華機密」還指出，丹麥王儲弗雷德里克王子（Crown Prince Frederik）和夫人瑪莉（Princess Mary）結婚後不久，丹麥媒體就開始猜測「約阿基姆王子深愛嫂嫂瑪莉太子妃」，「事實上，約阿基姆王子離婚後於2007年宣布與同樣來自法國、外表酷似甚至幾乎同名的法國女子結婚，一點也沒有幫助」。

由於約阿基姆王子迷戀嫂嫂瑪莉太子妃的傳言甚囂塵上，「浮華機密」聲稱丹麥女王瑪格麗特二世還要他們以行動表現，根本沒有問題。每日郵報也聯絡丹麥王室，提出置評請求。