哈利王子、艾爾頓強怒告英媒集團 「嚴重侵犯隱私」

梅根（右）對哈利的影響力很大。（Getty Images）

英國哈利 王子和歌手艾爾頓強已對英國「聯合報業集團」（Associated Newspapers）提告，指控該集團「嚴重侵犯隱私」。集團發言人也回應反擊，表示這些指控是「荒誕無稽的誹謗」。

BBC報導，除了哈利王子和艾爾頓強外，英國上議院議員多琳勞倫斯（Doreen Lawrence）、女星莎蒂佛斯特（Sadie Frost）、伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）都對「聯合報業集團」提告。另外，艾爾頓強的丈夫大衛費尼許（David Furnish）也對該集團採取法律行動。

聯合報業集團旗下擁有每日郵報、周日郵報和每日郵報網站，該集團被指控的行為包括在他人的汽車和家中偷裝監聽設備。集團表示，公司斷然否認這些指控。

其中，周日郵報2019年曾刊登梅根 寫給關係疏遠的父親的一封信，梅根為此控告聯合報業。去年，上訴法院裁定梅根勝訴。

此外，泰晤士報王室記者Valentine Low的新書「Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown」日前上架。

這本爆料新書宣稱，哈利在認識妻子梅根前是個浪子，全裸打撞球、未成年飲酒吸大麻的照片頻頻上報，非常狂野，讓王室傷透腦筋，直到他和梅根開始拍拖，浪子總算回頭。

不幸的是，「改邪歸正」的哈利卻受到梅根影響，決定脫離王室，自立門戶。所以哈利認識梅根對王室究竟是福是禍，恐怕很難說。