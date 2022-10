哈利王子、艾爾頓強怒告英媒集團 「嚴重侵犯隱私」

梅根(右)對哈利的影響力很大。(Getty Images)

英國哈利 王子和歌手艾爾頓強已對英國「聯合報業集團」(Associated Newspapers)提告,指控該集團「嚴重侵犯隱私」。集團發言人也回應反擊,表示這些指控是「荒誕無稽的誹謗」。

BBC報導,除了哈利王子和艾爾頓強外,英國上議院議員多琳勞倫斯(Doreen Lawrence)、女星莎蒂佛斯特(Sadie Frost)、伊莉莎白赫莉(Elizabeth Hurley)都對「聯合報業集團」提告。另外,艾爾頓強的丈夫大衛費尼許(David Furnish)也對該集團採取法律行動。

聯合報業集團旗下擁有每日郵報、周日郵報和每日郵報網站,該集團被指控的行為包括在他人的汽車和家中偷裝監聽設備。集團表示,公司斷然否認這些指控。

其中,周日郵報2019年曾刊登梅根 寫給關係疏遠的父親的一封信,梅根為此控告聯合報業。去年,上訴法院裁定梅根勝訴。

此外,泰晤士報王室記者Valentine Low的新書「Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown」日前上架。

這本爆料新書宣稱,哈利在認識妻子梅根前是個浪子,全裸打撞球、未成年飲酒吸大麻的照片頻頻上報,非常狂野,讓王室傷透腦筋,直到他和梅根開始拍拖,浪子總算回頭。

不幸的是,「改邪歸正」的哈利卻受到梅根影響,決定脫離王室,自立門戶。所以哈利認識梅根對王室究竟是福是禍,恐怕很難說。