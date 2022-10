梅根(左)對哈利的影響力很大。(Getty Images)

爆料英國王室內幕新書宣稱,哈利 王子在認識現在的妻子梅根 前,是個浪子,全裸打撞球、未成年飲酒吸大麻 的照片頻頻上報,非常狂野,讓王室傷透腦筋,直到他和梅根開始拍拖,浪子總算回頭。

不幸的是,「改邪歸正」的哈利卻受到梅根影響,決定脫離王室,自立門戶。所以哈利認識梅根對王室究竟是福是禍,恐怕很難說。

泰晤士報王室記者Valentine Low的新書Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown已於6日上架。