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「不敢相信出席活動沒錢拿」 梅根對王室積怨深

編譯張佑生、周辰陽╱綜合5日電
《Page Six》揭露，哈利與梅根打算大幅修正兩人即將登上Netflix的紀實影集，程度多到兩人跟Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。(取材自推特)
《Page Six》揭露，哈利與梅根打算大幅修正兩人即將登上Netflix的紀實影集，程度多到兩人跟Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。(取材自推特)

英國泰晤士報王室記者Valentine Low新書近日在報章連載，引起王室人心惶惶。新書最大看點之一是哈利梅根為何脫離王室，作者宣稱，梅根嫁入王室後，跟著哈利四處訪視，履行職務後，忍不住抱怨：「我不敢相信我做這些事情竟然沒錢可拿！」她大概沒想到，自己的食衣住行育樂全都是由英國納稅人埋單。

梅根在婚前甚至曾威脅哈利，如果不對外公布兩人正在交往，就要跟他分手。

新書還訪問哈梅的昔日幕僚，發現雙方相互指責的現象。哈梅認為幕僚未善盡職責，沒有出面「擋子彈」，任由外界批評小倆口。幕僚則對哈梅2020閃電宣布脫離王室移居美國，事前不知情感到錯愕，甚至有人當場痛哭，因為這代表失業。

新書《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》訂於6日上市。

另據紐約郵報娛樂版《Page Six》揭露，哈利與梅根打算大幅修正兩人即將登場的Netflix紀實影集。多名消息人士爆料指出，哈梅想在節目展現給公眾的內容時，與Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。

內部人士表示，哈利與梅根已經拍攝這部紀實影集一年多了，據稱想要從中剪掉相當大部分的內容，但Netflix的主管們支持想要保留的製作團隊。

Netflix的消息人士近日告訴《Page Six》，「哈利與梅根正重新考慮他們自己的故事、自己的計畫」。另一位業內消息人士則說，「哈利與梅根對試圖緩和感到恐慌，甚至是最基本的措辭，但這是他們的故事，出自他們自己的嘴巴」。

《Page Six》之前爆料，伊麗莎白二世女王駕崩之後，哈利與梅根如何想要編輯節目的內容，因為據信包括了一些涉及到查理三世、卡蜜拉王后、威廉王儲與凱特王妃的「令人難受真相」。但消息人士現在指出，其實在女王駕崩之前，兩人就開始重新思考這套正由他們自己的Archewell公司所製作的節目。

據報導，雖然哈利與梅根想要它的們紀實影集在2023年推出，已經付給他們數百萬美元的Netflix一直希望節目在「王冠」（The Crown）影集第5季11月9日上架後立即亮相。業內消息人士表示，「Netflix已經明確表示，該計畫正在推進」。

哈利 梅根 Netflix

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