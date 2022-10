「不敢相信出席活動沒錢拿」 梅根對王室積怨深

《Page Six》揭露,哈利與梅根打算大幅修正兩人即將登上Netflix的紀實影集,程度多到兩人跟Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。(取材自推特)

英國泰晤士報王室記者Valentine Low新書近日在報章連載,引起王室人心惶惶。新書最大看點之一是哈利 與梅根 為何脫離王室,作者宣稱,梅根嫁入王室後,跟著哈利四處訪視,履行職務後,忍不住抱怨:「我不敢相信我做這些事情竟然沒錢可拿!」她大概沒想到,自己的食衣住行育樂全都是由英國納稅人埋單。

梅根在婚前甚至曾威脅哈利,如果不對外公布兩人正在交往,就要跟他分手。

新書還訪問哈梅的昔日幕僚,發現雙方相互指責的現象。哈梅認為幕僚未善盡職責,沒有出面「擋子彈」,任由外界批評小倆口。幕僚則對哈梅2020閃電宣布脫離王室移居美國,事前不知情感到錯愕,甚至有人當場痛哭,因為這代表失業。

新書《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》訂於6日上市。

另據紐約郵報娛樂版《Page Six》揭露,哈利與梅根打算大幅修正兩人即將登場的Netflix 紀實影集。多名消息人士爆料指出,哈梅想在節目展現給公眾的內容時,與Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。

內部人士表示,哈利與梅根已經拍攝這部紀實影集一年多了,據稱想要從中剪掉相當大部分的內容,但Netflix的主管們支持想要保留的製作團隊。

Netflix的消息人士近日告訴《Page Six》,「哈利與梅根正重新考慮他們自己的故事、自己的計畫」。另一位業內消息人士則說,「哈利與梅根對試圖緩和感到恐慌,甚至是最基本的措辭,但這是他們的故事,出自他們自己的嘴巴」。

《Page Six》之前爆料,伊麗莎白二世女王駕崩之後,哈利與梅根如何想要編輯節目的內容,因為據信包括了一些涉及到查理三世、卡蜜拉王后、威廉王儲與凱特王妃的「令人難受真相」。但消息人士現在指出,其實在女王駕崩之前,兩人就開始重新思考這套正由他們自己的Archewell公司所製作的節目。

據報導,雖然哈利與梅根想要它的們紀實影集在2023年推出,已經付給他們數百萬美元的Netflix一直希望節目在「王冠」(The Crown)影集第5季11月9日上架後立即亮相。業內消息人士表示,「Netflix已經明確表示,該計畫正在推進」。