查理清理門戶？ 安德魯醜聞多 2女恐失公主頭銜

王室專家指出，碧翠絲公主可能受父親安德魯王子捲入性侵未成年案件連累，被拔除公主頭銜。（美聯社）

美國福斯新聞網（Fox News）報導，英國 國王查理三世有意「清理門戶」，更嚴格限制王室成員頭銜使用，其中碧翠絲公主和尤金妮公主可能受父親安德魯王子捲入性侵未成年少女案件連累，被拔除公主頭銜。

安德魯王子現在是英國王位第八順位繼承人。然而，安德魯王子捲入「元首級淫媒」艾普斯坦醜聞，被控性侵當時還是未成年少女的美國女子吉佛瑞（Virginia Giuffre），並於今年1月遭拔除王室頭銜與榮譽軍階。查理三世可能會在安德魯行為令王室「尷尬」後，繼續消除他和王室的聯繫。

英國王室專家福特維奇（Hilary Fordwich）告訴福斯新聞網：「這對尤金妮公主和碧翠絲公主是項不幸的消息，她們的父親安德魯王子行為對她們在王室的未來產生相當不利，也確實是災難性的影響。公主們可能被降為女勳爵（Lady），她們父親的性醜聞摧毀她們成為在職王室成員的機會。」

此外，英國泰晤士報王室記者VALENTINE LOW的新書摘要連載，3日刊出哈利 夫妻如何和王室幕僚關係惡化的關鍵。

事情起因於英國ITV播出訪問哈利夫婦的內容，除將梅根描述成受害者，也暗示王室成員和妯娌，也就是凱特王妃，很難相處。這段訪問是哈利夫婦2019年訪問南非時所拍攝，威廉 與凱特當時在巴基斯坦訪問，看到專訪大吃一驚。

威廉當時詢問哈利何時方便見上一面聊聊，哈利原本同意，並問威廉該跟誰聯繫。威廉回覆需要先調整行程才能敲定會面時間，但哈利不信任威廉的幕僚，認為有洩密之嫌，最後不了了之。