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英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英國伊麗莎白二世女王去世到現在，一切的交接安排大概都有個藍本，也逐漸要步入正軌，白金漢宮特別公布了最新「4巨頭」合照，只見國王查理、王后卡蜜拉身旁是王儲威廉與王妃凱特，並沒有其他人存在的空間，尤其是話題焦點查理的次子哈利和妻子梅根，早先威廉、凱特、哈利、梅根才是王室人員規畫的「新時代4人組」名單，然而皇室無法和梅根的美式新思維成功磨合，造成哈利和梅根出走，「4巨頭」又回歸傳統的路線。

對於查理來說，哈利和梅根有如不定時炸彈，讓家裡出醜事小，就怕他們抖出太多王室的內幕，激化反對君主立憲制的聲浪，因此在他能夠確定他們不會再鬧出風波之前，不肯放鬆對他們的態度，因此各方以為經過女王喪禮上看似有所升溫的父子、兄弟互動後，哈利與梅根和王室和解的可能性提高，其實是想太多，查理、威廉沒有想要對哈利放鬆戒心之前，和解就不會發生，王室的「4巨頭」合照只是再次強調了這一點。

據歐美媒體報導，王室現在最大的目標，是要讓哈利預定在年底推出的新書胎死腹中，眼看現在距離出書只剩下兩個多月，而哈利又因此書賺進大把的簽約金，想要在上市前先埋葬它，有點不太容易，但因查理懷疑哈利在書裡大爆繼母卡蜜拉的猛料，始終不敢對這本書掉以輕心，不惜一切方法要讓哈利放棄，因此對哈利和梅根的態度不肯軟化，連帶對於哈利與梅根的一雙子女，也保持相當的距離，甚至不願意公開宣示他倆成為王子和公主，只為對哈利與梅根施加壓力。顯然父子鬥法的結果，各方還有得瞧。

哈利與梅根讓英國皇室有所顧忌，暫時沒辦法接納、和解。（路透資料照片）
哈利與梅根讓英國皇室有所顧忌，暫時沒辦法接納、和解。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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