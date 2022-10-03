首相反對 查理王不去氣候會議

英國國王查理三世（King Charles III）才繼位不久，傳出被英國首相特拉斯建議不要出席11月在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會。圖為查理2021年為格拉斯哥COP26峰會致詞。（資料照片）

英國「星期日泰晤士報」報導，在首相特拉斯 反對之下，熱中環保的英國國王查理三世 將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。不過報導說，查理三世雖然不會親自出席，但仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，73歲的查理致力於提倡環保超過50年，他過去不只一次出席氣候高峰會，包括2015年、2021年分別為巴黎COP21峰會、格拉斯哥COP26峰會致詞，他先前更表態，將會出席今年的峰會。

據悉查理原本有意在11月6日至18日舉行的埃及峰會上發表演說，消息人士透露，查理會對無法出席「感到失望」。

消息人士也指出，已故英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年在格拉斯哥峰會上發表了完全沒有政治立場的演說，如今查理不能成行，聽起來就像他沒有選擇權，顯示英國政府出現誤判。

COP27將於埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行；星期日泰晤士報報導，特拉斯不太可能參加這次會議，英國政府也傳出可能放棄2050年達成淨零排放（Net Zero）的目標。

特拉斯因所提經濟計畫引發市場動盪而受到抨擊，外界對這位英國新首相產生疑慮，擔心她可能採取縮減英國對對抗氣候變遷承諾的爭議行動。

去年COP26峰會由英國主辦，在蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）舉行，已故女王、查理及兒子威廉王子（William）當時都曾在會中發表談話。

星期日泰晤士報說，這件事「可能會加劇查理和特拉斯之間的緊張關係」，但報導也引述一名政府消息人士的話指出，那次國王與首相見面情況「親切熱絡」，並「沒有發生爭執」。

此外，查理三世的配偶卡蜜拉傳出將廢除百年來的傳統，讓宮中仕女（ladies-in-waiting）職位走入歷史，她表示，自己只需要兩名秘書即可打理日常瑣事。

據《每日郵報》報導，女王生前有7名仕女服侍，該「無薪制」工作長年來均是是由貴族或王室內部女性擔任，其中不少人更出身貴族世家且擁有封號。

報導指出，由於宮中侍女多數年屆退休，新上任的卡蜜拉王后認為制度應有所調整，將侍女歸類為「助手」一職，縮減皇室員工，更能符合精簡君主制。