我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

首相反對 查理王不去氣候會議

編譯中心／綜合2日電
英國國王查理三世（King Charles III）才繼位不久，傳出被英國首相特拉斯建議不要出席11月在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會。圖為查理2021年為格拉斯哥COP26峰會致詞。（資料照片）
英國國王查理三世（King Charles III）才繼位不久，傳出被英國首相特拉斯建議不要出席11月在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會。圖為查理2021年為格拉斯哥COP26峰會致詞。（資料照片）

英國「星期日泰晤士報」報導，在首相特拉斯反對之下，熱中環保的英國國王查理三世將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。不過報導說，查理三世雖然不會親自出席，但仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，73歲的查理致力於提倡環保超過50年，他過去不只一次出席氣候高峰會，包括2015年、2021年分別為巴黎COP21峰會、格拉斯哥COP26峰會致詞，他先前更表態，將會出席今年的峰會。

據悉查理原本有意在11月6日至18日舉行的埃及峰會上發表演說，消息人士透露，查理會對無法出席「感到失望」。

消息人士也指出，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年在格拉斯哥峰會上發表了完全沒有政治立場的演說，如今查理不能成行，聽起來就像他沒有選擇權，顯示英國政府出現誤判。

COP27將於埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行；星期日泰晤士報報導，特拉斯不太可能參加這次會議，英國政府也傳出可能放棄2050年達成淨零排放（Net Zero）的目標。

特拉斯因所提經濟計畫引發市場動盪而受到抨擊，外界對這位英國新首相產生疑慮，擔心她可能採取縮減英國對對抗氣候變遷承諾的爭議行動。

去年COP26峰會由英國主辦，在蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）舉行，已故女王、查理及兒子威廉王子（William）當時都曾在會中發表談話。

星期日泰晤士報說，這件事「可能會加劇查理和特拉斯之間的緊張關係」，但報導也引述一名政府消息人士的話指出，那次國王與首相見面情況「親切熱絡」，並「沒有發生爭執」。

此外，查理三世的配偶卡蜜拉傳出將廢除百年來的傳統，讓宮中仕女（ladies-in-waiting）職位走入歷史，她表示，自己只需要兩名秘書即可打理日常瑣事。

據《每日郵報》報導，女王生前有7名仕女服侍，該「無薪制」工作長年來均是是由貴族或王室內部女性擔任，其中不少人更出身貴族世家且擁有封號。

報導指出，由於宮中侍女多數年屆退休，新上任的卡蜜拉王后認為制度應有所調整，將侍女歸類為「助手」一職，縮減皇室員工，更能符合精簡君主制。

英國女王 特拉斯 查理三世

上一則

巴西大選要第二輪選舉 波索納洛仍有喘息空間

下一則

英王室一張照片透露 核心成員有四人沒有哈梅

延伸閱讀

英查理國王將首度主持國是訪問 接待南非總統伉儷

英查理國王將首度主持國是訪問 接待南非總統伉儷
經濟爛攤、過半民意促下台 英相特拉斯面臨電視台拷問

經濟爛攤、過半民意促下台 英相特拉斯面臨電視台拷問
泰晤士報：因英相反對 英王不出席COP27氣候會議

泰晤士報：因英相反對 英王不出席COP27氣候會議
英王查理登基大典 打算邀知名紅星 傳哈利梅根沒分

英王查理登基大典 打算邀知名紅星 傳哈利梅根沒分

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光