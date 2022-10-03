首相反對 查理王不去氣候會議
英國「星期日泰晤士報」報導，在首相特拉斯反對之下，熱中環保的英國國王查理三世將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。不過報導說，查理三世雖然不會親自出席，但仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。
「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，73歲的查理致力於提倡環保超過50年，他過去不只一次出席氣候高峰會，包括2015年、2021年分別為巴黎COP21峰會、格拉斯哥COP26峰會致詞，他先前更表態，將會出席今年的峰會。
據悉查理原本有意在11月6日至18日舉行的埃及峰會上發表演說，消息人士透露，查理會對無法出席「感到失望」。
消息人士也指出，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年在格拉斯哥峰會上發表了完全沒有政治立場的演說，如今查理不能成行，聽起來就像他沒有選擇權，顯示英國政府出現誤判。
COP27將於埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行；星期日泰晤士報報導，特拉斯不太可能參加這次會議，英國政府也傳出可能放棄2050年達成淨零排放（Net Zero）的目標。
特拉斯因所提經濟計畫引發市場動盪而受到抨擊，外界對這位英國新首相產生疑慮，擔心她可能採取縮減英國對對抗氣候變遷承諾的爭議行動。
去年COP26峰會由英國主辦，在蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）舉行，已故女王、查理及兒子威廉王子（William）當時都曾在會中發表談話。
星期日泰晤士報說，這件事「可能會加劇查理和特拉斯之間的緊張關係」，但報導也引述一名政府消息人士的話指出，那次國王與首相見面情況「親切熱絡」，並「沒有發生爭執」。
此外，查理三世的配偶卡蜜拉傳出將廢除百年來的傳統，讓宮中仕女（ladies-in-waiting）職位走入歷史，她表示，自己只需要兩名秘書即可打理日常瑣事。
據《每日郵報》報導，女王生前有7名仕女服侍，該「無薪制」工作長年來均是是由貴族或王室內部女性擔任，其中不少人更出身貴族世家且擁有封號。
報導指出，由於宮中侍女多數年屆退休，新上任的卡蜜拉王后認為制度應有所調整，將侍女歸類為「助手」一職，縮減皇室員工，更能符合精簡君主制。
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