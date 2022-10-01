宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

深受英國 人民愛戴的伊麗莎白二世女王去世後，英國皇室的未來，並沒有更被看好，除了接棒母親登上王位的查理並不如母親那麼有人望，他的妻子卡蜜拉更是爭議一堆，甚至連王儲威廉 都對這位繼母有所保留，被揭露跟自己的3個孩子喬治、夏綠蒂與路易強調：「她不是你們的繼奶奶。」

眾所周知，卡蜜拉是查理與已故前妻、威廉生母黛安娜婚姻中的第三者，威廉與弟弟哈利都曾經有很長時間無法接受卡蜜拉，但查理就是愛死卡蜜拉，執意要和她結婚，卡蜜拉剛開始姿態也放得很低，除了不使用王儲之妻的威爾斯王妃頭銜、以示黛安娜之後自己無意取而代之，還曾保證未來查理當上國王，不使用王后之名、僅稱伴妃，這些當然現在並非如此，卡蜜拉還是在查理的力挺、加上女王生前的幫助下，順利成了英國現任的王后。

照說卡蜜拉和威廉與哈利之間應該早就沒有心結，只是皇室專家安琪拉勒文以卡蜜拉為主題的新書中透露，威廉只接受卡蜜拉是父親現任妻子，卻不是孩子們的繼奶奶，他們的奶奶依然只有一位—自己的親生母親黛安娜，這下子現任王后與英國未來的國王之間就變得很尷尬。威廉的長子喬治是在他之後的王位繼承人，他卻讓喬治不認卡蜜拉這個繼母是繼奶奶，卡蜜拉當然也就對喬治、夏綠蒂這幾個威廉的孩子不客氣。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，以封面報導卡蜜拉開始對付她看不順眼的人，目標就是現任威爾斯王妃凱特 的3個子女，當卡蜜拉在女王喪禮上看到喬治故意捏妹妹夏綠蒂，讓她叫出聲來，卡蜜拉當場對凱特罵道：「妳的這些小屁孩真讓皇室蒙羞，如果妳不讓他們聽話，我來。」凱特只有馬上先安撫小孩，但夏綠蒂已經被嚇到流淚，凱特心裡也相當不滿，等到事情過後亦去找了卡蜜拉要跟她攤牌，可是卡蜜拉才不管，認為達到讓凱特與小孩當眾出醜的目的，自己已經贏一回。

目前皇室裡，哈利與梅根的地位被貶得很低，他們的一雙子女雖在法律上已是王子和公主，查理不願意公開宣布，還讓皇室網站只稱呼他們少爺、小姐，並不讓卡蜜拉太有顧忌。英國人民欣賞的「皇室好媳婦」凱特從一開始就被她瞧不起，覺得只有美貌沒有個性，對孩子的教育方式也被卡蜜拉嫌棄，未來婆媳之間的明爭暗鬥，恐怕是不會少。