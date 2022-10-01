梅根在浮華世界公開跟哈利戀情 卻傳當初對「這件事」很生氣

英國國王查理三世次子哈利的妻子梅根，攝於5日。（路透）

泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在一本新書披露，英國國王查理三世次子哈利 的妻子梅根 當初對於她宣布兩人戀情的雜誌訪談很生氣，宣稱以她的臉龐為特色的封面有「種族主義 」。

根據每日郵報發布的《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）書摘，梅根同意接受《浮華世界》為2017年10月號進行訪問，但她其實痛恨該篇訪談，也對當時新雇用的公關顧問摩根（Keleigh Thomas Morgan）大發雷霆。

書中提到關鍵部分出在種族主義，封面大大的標題「她為哈利瘋狂」（She's Just Wild About Harry）讓梅根感到不快。她跟哈利指出，標題取材的歌曲「我為哈利瘋狂」（I'm Just Wild About Harry）曾經由茱蒂．嘉蘭（Judy Garland）跟米基．鲁尼（Mickey Rooney）在1939年電影《金玉滿堂》（Babes in Arms）作為黑臉扮裝樂曲方式演出。

消息人士也表示，「她對這怎麼處理的很不開心，儘管這是篇正面文章，但她想把責任扔到每一個可能的方向。她不喜歡這些照片，覺得故事是負面的。她感到難過，這文章是關於哈利，不是關於她」。

消息人士說，哈利與梅根試圖讓標題在網路更動，因為兩人覺得這是出於種族主義動機，又指梅根對摩根「非常憤怒，想要開除她」。雖然事情最終平息下來，摩根還是被冷落了一段時間。