梅根在浮華世界公開跟哈利戀情 卻傳當初對「這件事」很生氣

英國國王查理三世次子哈利的妻子梅根,攝於5日。(路透)

泰晤士報王室記者羅伊(Valentine Low)在一本新書披露,英國國王查理三世次子哈利 的妻子梅根 當初對於她宣布兩人戀情的雜誌訪談很生氣,宣稱以她的臉龐為特色的封面有「種族主義 」。

根據每日郵報發布的《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》(朝臣:王冠背後隱藏的權力,暫譯)書摘,梅根同意接受《浮華世界》為2017年10月號進行訪問,但她其實痛恨該篇訪談,也對當時新雇用的公關顧問摩根(Keleigh Thomas Morgan)大發雷霆。

書中提到關鍵部分出在種族主義,封面大大的標題「她為哈利瘋狂」(She's Just Wild About Harry)讓梅根感到不快。她跟哈利指出,標題取材的歌曲「我為哈利瘋狂」(I'm Just Wild About Harry)曾經由茱蒂.嘉蘭(Judy Garland)跟米基.鲁尼(Mickey Rooney)在1939年電影《金玉滿堂》(Babes in Arms)作為黑臉扮裝樂曲方式演出。

消息人士也表示,「她對這怎麼處理的很不開心,儘管這是篇正面文章,但她想把責任扔到每一個可能的方向。她不喜歡這些照片,覺得故事是負面的。她感到難過,這文章是關於哈利,不是關於她」。

消息人士說,哈利與梅根試圖讓標題在網路更動,因為兩人覺得這是出於種族主義動機,又指梅根對摩根「非常憤怒,想要開除她」。雖然事情最終平息下來,摩根還是被冷落了一段時間。