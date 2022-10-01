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哈利梅根推遲Netflix節目 傳想淡化「曾批王室」

編譯周辰陽、張佑生／綜合30日電
英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根，攝於14日。(路透)
英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根，攝於14日。(路透)

紐約郵報娛樂版「Page Six」日前引述多名消息人士說法報導，英國伊麗莎白二世女王駕崩之後，新國王查理三世的次子哈利與妻子梅根，正對即將登場的幾個媒體計畫，進行戲劇性的修正。

據報導，哈利、梅根與Netflix簽下數百萬美元合約，其中包括製作一部紀實影集（Docuseries）。雖然Netflix高層還沒有正式宣布計畫，但他們曾希望「王冠」（The Crown）劇集第5季在11月9日上架後，可於12月播出兩人的節目。

不過，消息人士透露，哈利與梅根想對這部萬眾期待的節目進行更多編輯，可能會讓上架推遲到2023年下半年。同時，「企鵝蘭登書屋」原定11月發行的哈利回憶錄，傳已被推遲到2023年發行。

報導指出，許多王室專家曾表示，查理三世將暫緩把王子與公主的頭銜分別授予孫子亞契跟孫女莉莉貝，直到哈利與梅根的眾多媒體計畫都推出為止。消息人士表示，雖然早在女王駕崩前，哈利與梅根就參與節目與回憶錄的製作，但夫妻倆很想拿掉或淡化所說過關於查理三世、卡蜜拉王后、威廉王儲與凱特王妃的很多話。

此外，哈利退出王室後，據傳消息頻頻落後，如今隨著女王的死亡證明29日出爐，揭露哈利還沒搭上飛機，女王就已駕崩。

9月8日當天，哈利與妻子梅根在倫敦參加慈善活動時，白金漢宮中午時分突然發布御醫團隊對於女王健康表示「憂慮」的新聞稿。哈利在下午1時50分左右趕往蘇格蘭探視。但哈利沒搭上長兄威廉的皇家空軍專機，只能安排私人專機，當時已是下午5點34分。根據死亡證明，女王早於下午3時10分就已經駕崩。

這個消息，比之前報導的哈利專機尚未降落，白金漢宮就發布女王駕崩的新聞，更令人不堪。

哈利 梅根 查理三世

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