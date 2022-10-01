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英國新硬幣公布 查理國王沒戴皇冠

編譯中心／綜合30日電
英國皇家鑄幣廠推出首批印有國王查理三世肖像的50便士硬幣（圖右）和五英鎊紀念幣。（路透）
英國皇家鑄幣廠推出首批印有國王查理三世肖像的50便士硬幣（圖右）和五英鎊紀念幣。（路透）

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）推出首批印有國王查理三世肖像的硬幣。按傳統，新君主在硬幣上會與前任君主面朝反方向，這意味查理三世肖像是面朝左方。

路透報導，查理三世（King Charles III）的肖像將出現在50便士硬幣上，將在未來幾個月內流通，預期會在聖誕節之前；5英鎊紀念幣背面也會印有兩幅已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的肖像。

英格蘭共和國曾於17世紀中葉短暫成立，1660年才恢復君主制，自那之後，硬幣上的君主肖像與前任君主面朝反方向，成為傳統。

查理三世親自批准硬幣上面朝左的官方肖像，設計者是英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）。肖像周圍的拉丁文縮寫含意為「國王查理三世，承蒙上帝的恩典，信仰的捍衛者」。硬幣上的查理三世頭像沒戴上皇冠。

詹寧斯說：「這幅肖像是根據國王的照片雕刻而成，靈感來自數世紀以來，為英國硬幣增添光彩的標誌性肖像。」新硬幣將陸續取代流通了大半個世紀的女王頭像硬幣。

伊麗莎白二世在位70年，於9月8日去世，享耆壽96歲。約有270億枚印有她肖像的硬幣還在流通，會隨時間推移逐漸被淘汰，不過目前仍是法定貨幣。

查理三世 英國 雕塑

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