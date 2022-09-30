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哈利、梅根又搞事了？為了這個原因想推遲Netflix節目

編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根，攝於14日。(路透)
英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根，攝於14日。(路透)

紐約郵報娛樂版《Page Six》日前引述多名消息人士說法報導，英國伊麗莎白二世女王駕崩之後，新國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根正對即將登場的幾個媒體計畫進行戲劇性的徹底修正。

據報導，作為兩人跟Netflix簽下的數百萬美元合約一部分，哈利與梅根一年多來一直致力於製作一部紀實影集（Docuseries）。雖然Netflix高層甚至還沒有正式宣布這個計畫，但他們曾希望「王冠」（The Crown）劇集第5季在11月9日上架後，可於12月播出兩人的節目。

不過，消息人士現在告訴《Page Six》，哈利與梅根想對這部萬眾期待的節目進行更多編輯，可能會讓其上架推遲到2023年下半年。同時，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）原定11月發行的哈利回憶錄，之前就有傳聞也已經被推遲到2023年的某個時候。

報導指出，許多王室專家曾表示，查理三世將暫緩把王子與公主的頭銜分別授予孫子亞契跟孫女莉莉貝，直到哈利與梅根的眾多媒體計畫都推出為止。消息人士表示，雖然早在女王駕崩前，哈利與梅根就參與了節目與回憶錄兩者的常規編輯流程，但夫妻倆很想拿掉或淡化他們所說過關於查理三世、卡蜜拉王后、威廉王儲與凱特王妃的很多話。

一位好萊塢業界消息人士說，「許多對話正在發生，我聽到哈利與梅根想要影集被保留到明年，他們想要推遲。我就納悶了，如果節目此時甚至可能沒指望了，哈利與梅根只是想擱置這事情嗎？」

一位身居高位的Netflix內部人士則透露，「Netflix一直熱衷於讓節目準備好12月串流播放，與哈利梅根有關係的（執行長）薩蘭多斯（Ted Sarandos）承受著很大的壓力，要把這節目完成」。Netflix與哈利梅根的代表均不願發表意見。

哈利 梅根 Netflix

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