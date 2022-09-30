我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

英女王死因是「年老」 僅2人見到最後一面

編譯中心╱綜合29日電
英國女王伊麗莎白二世「年老」死亡，去世時僅兩人伴身旁。圖為倫敦地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。(中央社)
英國女王伊麗莎白二世「年老」死亡，去世時僅兩人伴身旁。圖為倫敦地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。(中央社)

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，並被安葬在溫莎城堡喬治六世紀念禮拜堂。英國BBC報導，「蘇格蘭國家檔案館」29日公布女王的死亡證明，指出女王在當地時間8日下午3時10分駕崩，死因是「年老」（old age）。大約3個半小時後，這個消息向全世界公布。

綜合外電報導，女王最後一次公開亮相，便是接見新任英國首相特拉斯（Truss），當時她不僅身形消瘦，手上更布滿大片烏青，外界猜測恐是打點滴留下的痕跡。女王任命新首相，2天後突離世。

女王離世前，當時伴隨女王左右的，僅安妮長公主、現任國王查理三世，其他親人則來不及見到女王最後一面；當時次子安德魯王子及其妻子，還有孫子威廉王子仍在搭機趕往途中，至於另一名孫子哈利王子，則是晚間6點46分抵達蘇格蘭。

查理三世是英國史上繼位為王的最年長者，專注於英國與歐洲王室成員的王室歷史學家柯尼希（Marlene Koenig）指出，考慮到年齡，查理三世意識到自己可能剩下不多的時間，「他知道他的時間更短，但他會盡力而為」，「他知道自己是下一代的看守人」。

柯尼希口中的下一代即指查理三世的40歲長子威廉，以及繼位順序排第二的9歲長孫喬治。她說，無論查理三世還剩20年或更少的時間，都提供了威廉準備成為國王的機會，並指查理三世在位也讓威廉有時間成為一個有家室的男人，跟妻子凱特一起撫養3個孩子，而無需扛起成為君主政體元首的責任。

柯尼希表示，現在的情況是威廉早晚會當上國王。當這件事發生時，她認為，相較於查理三世，威廉「肯定將有著長久的統治」。

英國國王查理三世(前)與王儲威廉。(路透)
英國國王查理三世(前)與王儲威廉。(路透)

查理三世 威廉 英國女王

上一則

丹麥女王拔4孫頭銜 「讓他們過正常生活」

下一則

阿富汗喀布爾驚傳爆炸 釀至少19人死、多人傷

延伸閱讀

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人
看到和解曙光？傳英王相信能挽回哈利、梅根

看到和解曙光？傳英王相信能挽回哈利、梅根
查理三世「花押字」揭曉 將出現在官方建築、文件上

查理三世「花押字」揭曉 將出現在官方建築、文件上
查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通

查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通

熱門新聞

威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有