英女王死因是「年老」 僅2人見到最後一面

英國女王伊麗莎白二世「年老」死亡，去世時僅兩人伴身旁。圖為倫敦地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。(中央社)

英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，並被安葬在溫莎城堡喬治六世紀念禮拜堂。英國BBC報導，「蘇格蘭國家檔案館」29日公布女王的死亡證明，指出女王在當地時間8日下午3時10分駕崩，死因是「年老」（old age）。大約3個半小時後，這個消息向全世界公布。

綜合外電報導，女王最後一次公開亮相，便是接見新任英國首相特拉斯（Truss），當時她不僅身形消瘦，手上更布滿大片烏青，外界猜測恐是打點滴留下的痕跡。女王任命新首相，2天後突離世。

女王離世前，當時伴隨女王左右的，僅安妮長公主、現任國王查理三世 ，其他親人則來不及見到女王最後一面；當時次子安德魯王子及其妻子，還有孫子威廉 王子仍在搭機趕往途中，至於另一名孫子哈利王子，則是晚間6點46分抵達蘇格蘭。

查理三世是英國史上繼位為王的最年長者，專注於英國與歐洲王室成員的王室歷史學家柯尼希（Marlene Koenig）指出，考慮到年齡，查理三世意識到自己可能剩下不多的時間，「他知道他的時間更短，但他會盡力而為」，「他知道自己是下一代的看守人」。

柯尼希口中的下一代即指查理三世的40歲長子威廉，以及繼位順序排第二的9歲長孫喬治。她說，無論查理三世還剩20年或更少的時間，都提供了威廉準備成為國王的機會，並指查理三世在位也讓威廉有時間成為一個有家室的男人，跟妻子凱特一起撫養3個孩子，而無需扛起成為君主政體元首的責任。