「我爸會當國王，你小心」 喬治王子遭爆出言威脅同學

喬治小王子(中)被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓；圖為他今年與爸媽一起去看溫布頓男單決賽。(取材自推特)

從一出生就成為全球注目焦點、目前成為英國 王位第二順位繼承人的的喬治小王子，被爆仗著王室身分，出言威脅同學。

英國每日郵報報導，王室作家凱蒂尼科爾（Katie Nicholl）在她的新書《新王室》（The New Royals，暫譯）中透露，目前才九歲大的喬治王子，已清楚明白自己的王室身分地位，某日在學校和同學起爭執時，竟然仗著自己的王室地位，嗆同學「我爸會當國王，你最好給我小心點」。讓人驚訝喬治小小年紀就懂得耍大牌，甚至利用自己的王室身分。

尼科爾的新書還指出，小喬治在七歲之前，並不清楚自己是位王子，因為威廉 王子和凱特 王妃雖然教導三個小孩要有身為王室成員應有的責任感，並讓他們理解英國君主制的運作，但仍不希望孩子們太早受到王室責任制約，所以凱特王妃想效法愛德華王子夫婦教育子女的方式，讓孩子們低調遠離公眾視線、安安靜靜地成長。