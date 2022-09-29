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「我爸會當國王，你小心」 喬治王子遭爆出言威脅同學

編譯中心╱綜合28日電
喬治小王子(中)被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓；圖為他今年與爸媽一起去看溫布頓男單決賽。(取材自推特)
喬治小王子(中)被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓；圖為他今年與爸媽一起去看溫布頓男單決賽。(取材自推特)

從一出生就成為全球注目焦點、目前成為英國王位第二順位繼承人的的喬治小王子，被爆仗著王室身分，出言威脅同學。

英國每日郵報報導，王室作家凱蒂尼科爾（Katie Nicholl）在她的新書《新王室》（The New Royals，暫譯）中透露，目前才九歲大的喬治王子，已清楚明白自己的王室身分地位，某日在學校和同學起爭執時，竟然仗著自己的王室地位，嗆同學「我爸會當國王，你最好給我小心點」。讓人驚訝喬治小小年紀就懂得耍大牌，甚至利用自己的王室身分。

尼科爾的新書還指出，小喬治在七歲之前，並不清楚自己是位王子，因為威廉王子和凱特王妃雖然教導三個小孩要有身為王室成員應有的責任感，並讓他們理解英國君主制的運作，但仍不希望孩子們太早受到王室責任制約，所以凱特王妃想效法愛德華王子夫婦教育子女的方式，讓孩子們低調遠離公眾視線、安安靜靜地成長。

喬治是在何時知道自己的身分貴為王子？據報導，去年另一位王室作家羅伯特‧萊西（(Robert Lacey) 在新書《兄弟之戰》（Battle of Brothers）中透露，大約在喬治七歲生日時，威廉夫婦已明確地讓喬治知道，未來「他將成為國王」。若內容屬實，沒想到才過了兩年，九歲的喬治就被爆仗著王室身分，出言威脅同學。

喬治王子被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓。(路透)
喬治王子被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓。(路透)

英國 凱特 威廉

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