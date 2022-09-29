讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

王室宣布，歐洲在位最久的君主、丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）今天將8名孫子女中的4人頭銜拔除。

法新社報導，王室給外界的官方理由是，要讓女王么兒尤阿金王子（Prince Joachim）的4個小孩過比較正常的生活，這也是效法歐洲其他王室精簡君主制的類似作法。

王室在聲明中說：「從2023年1月1日起，尤阿金王子殿下的後代將只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人頭銜，丹麥王子和公主頭銜將不復存在。」

53歲的尤阿金王子2次婚姻共育有4個孩子，年齡在10歲到23歲之間。

王室指出：「女王陛下希望藉由這個決定，替4個孫兒建立更宏偉的架構，給予他們更大的空間，讓他們打造自己的生活方式，不會因為與王室有正式關係，而受到此一身分帶來的特殊考量與義務限制。」

「女王的決定，類似於近年其他王室以不同方式進行的變革。」

尤阿金長子和次子的親生母親告訴丹麥媒體，女王這個決定讓她感到「震驚」。

亞歷山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）告訴丹麥日報BT：「這真是突如其來，孩子們覺得被排除在外，不懂為何身分會遭到拔除。」