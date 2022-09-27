英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾

英國哈利王子和妻子梅根。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世本月8日逝世，新任國王查理三世 繼位後，英國王室官網也更新成員名單，出走王室的哈利 王子與妻子梅根「遭降級」，被排在倒數第三和第二位，僅優先於涉性侵醜聞的安德魯王子。

根據英國王室官網的王室家庭成員名單，排在第一的是國王查理三世、接著依序為為王后卡蜜拉（The Queen Consort）、威爾斯親王威廉王子（The Prince of Wales）、威爾斯王妃凱特（The Princess of Wales）、威塞克斯伯爵愛德華王子（The Earl of Wessex）、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（The Countess of Wessex）。