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英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾

編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子和妻子梅根。（美聯社）
英國哈利王子和妻子梅根。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世本月8日逝世，新任國王查理三世繼位後，英國王室官網也更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降級」，被排在倒數第三和第二位，僅優先於涉性侵醜聞的安德魯王子。

根據英國王室官網的王室家庭成員名單，排在第一的是國王查理三世、接著依序為為王后卡蜜拉（The Queen Consort）、威爾斯親王威廉王子（The Prince of Wales）、威爾斯王妃凱特（The Princess of Wales）、威塞克斯伯爵愛德華王子（The Earl of Wessex）、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（The Countess of Wessex）。

接下來是已故女王伊麗莎白二世的堂弟媳、格洛斯特公爵夫人比吉特（The Duchess of Gloucester）、安妮長公主（The Princess Royal）、格洛斯特公爵理查王子（The Duke of Gloucester）、女王的堂弟肯特公爵愛德華親王（The Duke of Kent）、女王的堂妹雅麗珊郡主（Princess Alexandra）。再來壓後的三位則是已移居美國的哈利王子和妻子梅根，以及捲入性侵醜聞的安德魯王子。

英國王室官網更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降級」，被排在倒數第三...
英國王室官網更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降級」，被排在倒數第三和第二位，僅優先於涉性侵醜聞的安德魯王子。（取材自英國王室官網）

英國女王 查理三世 哈利

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