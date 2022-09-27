查理三世「花押字」揭曉 將出現在官方建築、文件上

英國白金漢宮26日公布了新登基的查理三世國王的花押字（Monogram）。（美聯社）

衛報報導，英國已故伊麗莎白二世女王駕崩的正式王室哀悼期接近尾聲之前，白金漢宮公布了新登基的查理三世 國王的花押字（Monogram）。

查理三世的花押字特色為王號開頭字母 的「C」跟拉丁語國王「Rex」的「R」纏繞在一起，中央則是表示查理三世的羅馬數字「III」，王冠則在字母之上。

這個花押字是查理三世的個人資產，由他從紋章院（College of Arms）準備的一系列設計中選出。蘇格蘭版花押字特色為蘇格蘭王冠，並獲得蘇格蘭皇家 紋章大臣（Lord Lyon King of Arms）的批准。

查理三世的花押字將在接下來數月至數年間出現在政府大樓、國家文件跟一些郵筒上，也會被政府部門跟王室用於在郵件蓋郵戳。更換花押字的決定將是各個組織的自由裁量權，整個過程則會採漸進處理。在某些情況下，公共建築與街道設施上仍可見到前代英王的花押字，又以郵筒最為明顯。

Sky News報導，內閣府發言人談到更換已故女王花押字時表示，數位標誌等能夠簡單進行更動之處可以立即進行，至於招牌或信箋等實體物品，則將隨著時間推移、根據需要逐步取代。