英國女王長眠地墓碑曝光 29日起對民眾開放

英國白金漢宮24日首次發布，女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂內的墓碑照片。（Getty Images）

英國 白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜內的墓碑照片，女王長眠地預定於29日對民眾開放憑弔。

白金漢宮發布的照片顯示，手工雕刻的比利時黑色大理石墓碑上，以銅版字依序刻著女王的父親國王喬治六世、母親伊麗莎白王后，以及女王伊麗莎白二世和王夫菲利普親王，每個人都清楚標示著生卒年，代表女王與家人相伴長眠於此。墓碑並刻有象徵最高榮譽的嘉德勳章（Order of the Garter）。

女王的妹妹瑪格麗特公主的骨灰也葬於喬治六世紀念禮拜堂，但她的名字沒有刻在墓碑上。之前的墓碑只有國王喬治六世及王后伊麗莎白的名字。喬治六世原本葬在皇家 墓穴，之後才改葬在喬治六世紀念禮拜堂。

溫莎堡下周將重新開放，自29日起，民眾可以到喬治六世紀念禮拜堂的女王長眠地致敬，周日僅對做禮拜的人開放。

伊麗莎白二世本月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享耆壽96歲。

女王的靈柩14日到19日上午停靈在倫敦國會大廈西敏廳內供民眾瞻仰。19日舉行國葬時，世界各國領導人都不遠千里來參加，大批群眾也走上街頭，向這位英國史上在位最久且受人尊敬的君主做最後告別。