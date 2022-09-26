我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

英國女王長眠地墓碑曝光 29日起對民眾開放

編譯田思怡／綜合25日電
英國白金漢宮24日首次發布，女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂內的墓碑照片。（Getty Images）
英國白金漢宮24日首次發布，女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂內的墓碑照片。（Getty Images）

英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜內的墓碑照片，女王長眠地預定於29日對民眾開放憑弔。

白金漢宮發布的照片顯示，手工雕刻的比利時黑色大理石墓碑上，以銅版字依序刻著女王的父親國王喬治六世、母親伊麗莎白王后，以及女王伊麗莎白二世和王夫菲利普親王，每個人都清楚標示著生卒年，代表女王與家人相伴長眠於此。墓碑並刻有象徵最高榮譽的嘉德勳章（Order of the Garter）。

女王的妹妹瑪格麗特公主的骨灰也葬於喬治六世紀念禮拜堂，但她的名字沒有刻在墓碑上。之前的墓碑只有國王喬治六世及王后伊麗莎白的名字。喬治六世原本葬在皇家墓穴，之後才改葬在喬治六世紀念禮拜堂。

溫莎堡下周將重新開放，自29日起，民眾可以到喬治六世紀念禮拜堂的女王長眠地致敬，周日僅對做禮拜的人開放。

伊麗莎白二世本月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享耆壽96歲。

女王的靈柩14日到19日上午停靈在倫敦國會大廈西敏廳內供民眾瞻仰。19日舉行國葬時，世界各國領導人都不遠千里來參加，大批群眾也走上街頭，向這位英國史上在位最久且受人尊敬的君主做最後告別。

英國 皇家

上一則

俄740人抗議動員令被捕 普亭又下令：逃兵投降可囚10年

下一則

日相「弔唁外交」失算 G7六國領袖缺席安倍國葬

延伸閱讀

哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主

哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主
英女王長眠地黑色大理石墓碑首曝光 29日起對民眾開放

英女王長眠地黑色大理石墓碑首曝光 29日起對民眾開放
安倍國葬費比英女王高出3成 75%日本人喊：太貴

安倍國葬費比英女王高出3成 75%日本人喊：太貴
英國女王墓碑鋪設完成 最後安息地照片曝光

英國女王墓碑鋪設完成 最後安息地照片曝光

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
威廉與哈利17日穿軍服出席西敏宮的守靈儀式。（歐新社）

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

2022-09-20 08:49
拜登總統獲准搭乘自己的座車前往女王葬禮。(美聯社)

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

2022-09-18 16:17

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行