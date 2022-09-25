哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主

查理對於孫子女是否公開給予頭銜，還在遲疑。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在參與完祖母伊麗莎白二世女王的喪事後，返回美國，但他們留下的紛紛擾擾還沒有結束。英國不少民眾與所謂的「皇室專家」仍然把箭頭指向他們兩人，繼續批判兩人對於皇室的各種不當行為，甚至稱他們兩人害到自己的一雙兒女亞契、莉莉，因為按照法律當哈利的父親查理登基為王後，亞契與莉莉就因身為國王兒子的子嗣，享有王子與公主的身分，並擁有「殿下」頭銜，但皇室家族官方網站至今依然只稱他們為少爺、小姐，還不是王子與公主殿下，給外界不少想像空間。

皇室家族官方網站的人員曾表示，這些稱謂都是可以隨機調整，等於承認查理尚未確定要公開給予一對孫子女王子和公主的身分，皇室專家凱特尼寇表示，查理其實願意公開給予亞契和莉莉王子、公主的身分，只是必須在他能信任哈利與梅根的先決條件下，等於把壓力轉嫁給哈利和梅根，要他們認了是自己在美國三不五時於訪問中砲轟皇室拖累到自己的兒女。凱特尼寇講得很坦白：「有意思的是，外界都在揣測亞契和莉莉的王子與公主身分，但不管他們是否被公開稱之為王子與公主，當查理當上國王時，他們就自動有這個身分。」