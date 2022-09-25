哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主
英國哈利王子與妻子梅根在參與完祖母伊麗莎白二世女王的喪事後，返回美國，但他們留下的紛紛擾擾還沒有結束。英國不少民眾與所謂的「皇室專家」仍然把箭頭指向他們兩人，繼續批判兩人對於皇室的各種不當行為，甚至稱他們兩人害到自己的一雙兒女亞契、莉莉，因為按照法律當哈利的父親查理登基為王後，亞契與莉莉就因身為國王兒子的子嗣，享有王子與公主的身分，並擁有「殿下」頭銜，但皇室家族官方網站至今依然只稱他們為少爺、小姐，還不是王子與公主殿下，給外界不少想像空間。
皇室家族官方網站的人員曾表示，這些稱謂都是可以隨機調整，等於承認查理尚未確定要公開給予一對孫子女王子和公主的身分，皇室專家凱特尼寇表示，查理其實願意公開給予亞契和莉莉王子、公主的身分，只是必須在他能信任哈利與梅根的先決條件下，等於把壓力轉嫁給哈利和梅根，要他們認了是自己在美國三不五時於訪問中砲轟皇室拖累到自己的兒女。凱特尼寇講得很坦白：「有意思的是，外界都在揣測亞契和莉莉的王子與公主身分，但不管他們是否被公開稱之為王子與公主，當查理當上國王時，他們就自動有這個身分。」
據稱哈利和梅根希望兒女有「殿下」頭銜，能因此享有更嚴格的維安待遇，可是皇室對於非執行勤務的皇室貴族是不給予「殿下」頭銜的，哈利與梅根當初離英赴美也就放棄了這個頭銜，亞契與莉莉也不太可能會有。對此，英國媒體稱查理遲遲不公開宣告亞契與莉莉為王子、公主，和哈利、梅根之間又形成一種緊張的低氣壓，雙方僵持不下。因而媒體也警告民眾，之前女王喪事時看似皇室一家和諧的景象，都是錯覺，那是大家為了讓女王安詳離世而彼此先暫時忍讓，所有心結都未消除，要恢復親密的感情為時尚早，只怕新的戰火很快又要燃起。
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