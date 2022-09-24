王室冷落梅根？ 哈利一怒拒搭專機 也不和父兄共進晚餐

哈利與梅根19日女王國葬時站在父王查理與王后卡蜜拉身後。（路透）

英國 王子哈利 與妻子梅根雖然已經返美，但是否遭遇王室刻意冷落的話題持續延燒。主要遭「冷落」的證據是哈利沒能搭上長兄威廉 和叔叔安德魯、愛德華等人搭乘的皇家空軍專機，以及8日女王駕崩當晚的晚餐沒有共進。

知情王室人員透露，查理一開始就決定能到女王病榻的王室成員僅限直系子孫，所以威廉的妻子凱特王妃都留在倫敦顧小孩，但哈利堅持要帶梅根前往，查理致電告知此舉「不宜」。哈利一氣之下，拒搭專機也不和父兄共進晚餐。

從駕崩到國葬，王室共列出五大儀式，哈利只准在孫輩守靈時穿軍服，象徵女王的肩章還被拿掉，氣得他一度揚言不穿軍裝守靈。

王室冷落或刻意和哈利夫婦保持距離，有其考量。哈利與梅根的爆料王室內幕新書訂於11月出版，誰曉得哈利會不會把守喪期間的見聞寫進書中？或是再版時加入？或者打書時在電視節目侃侃而談？

最新消息是哈利計畫將出書日期延至明年，以示對祖母的敬意。不過，這也讓他有更多時間可以增補內容，對王室來說就像是不定時炸彈。泰晤士報用「相敬如冰」形容威廉與哈利這對兄弟的關係，恐怕是最好的情況了。

此外，英國舊版紙鈔即將失去法定貨幣的地位，不被商家所接受，目前還有110億英鎊（124億美元）在外流通。英國央行說，到9月30日，有近60億英鎊的50英鎊舊鈔和超過50億英鎊的20英鎊舊鈔將作廢，總計是3.6億張舊紙鈔。