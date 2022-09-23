梅根、凱特和解沒？英美媒體各唱各調 掀起論戰

梅根（左起）、卡蜜拉、凱特，婆媳與妯娌間的恩怨糾結難解。（路透資料照片）

英國 伊麗莎白二世女王去世，全英上下雖在服喪期間，八卦媒體對於皇室成員間互動的關注仍然不曾鬆懈，而且繼續攻擊主動卸下皇室重要成員身分到美國，被視為有如「背叛英國」的哈利 王子與妻子梅根 。有趣的是，美國的八卦雜誌「Star」卻以封面報導稱梅根與凱特在女王快離開前見了面，在淚水之中化解恩怨，完全與英國媒體繼續挑唆不和的態度有180度的不同。

梅根不被英國人看成「自家人」，加上又不滿英國八卦刊物侵犯個人隱私炒新聞的手段，曾經對幾大媒體提出控訴，此後她在這幾家刊物上就一路持續被抹黑、批評，不管任何情況都不放過，當然包括這陣子的女王喪事。他們可以連梅根的細微表情是否帶著笑意都大做文章，碰到她被在溫莎堡外致意的民眾無禮冷待，也能寫成是「熱臉貼冷屁股」。至於哈利，因為向來護妻，所以在女王去世的期間，也被英國媒體指稱為了梅根和父兄不和，且因為父親是現任國王、兄長是未來的國王，使得他的行為變成欠缺家教兼大逆不道，總之，關於他的行為在英國媒體的報導下，總沒有兩件是值得肯定的。

英國媒體對哈利、梅根敵意如此之強，他倆只能藉助美國媒體替自己稍微辯解，當英國媒體都在罵哈利為了梅根不准在女王逝世當日到她所去世的蘇格蘭城堡，憤而拒絕和父親、兄長共進晚餐，是美國的Page Six反駁稱哈利不但沒有做出這件事，連所謂的「晚餐」都沒這回事，因為等他到了蘇格蘭的城堡，父兄都已經離開了，彼此當晚並沒見到面。

至於英國一堆和皇室交好的「皇室專家」，更是繼續把皇室家族內部不和責任丟到哈利身上，稱若是他年底還要如原定計畫出回憶錄，皇室就不可能原諒他，不和的情況不會終止，似乎兩邊要化解恩怨仍需要哈利違背自己的心意去配合皇室的所有要求，沒有兩邊各自退讓的空間。

梅根與凱特的情況也是如此，在凱特如願當上威爾斯王妃、離成為英國王后更近一步，被拍到在和威廉、哈利、梅根一起於溫莎堡外並肩而行，接見等在外面的民眾時，明顯有對梅根帶著冰冷和殺氣的眼神，成為網路上的熱門話題，也被肢體語言專家看出有帶著威脅感、刻意想排擠梅根的意圖，可是英國媒體照樣選擇跳過這一個話題，繼續針對梅根在喪事期間有多失禮或是多不受歡迎在做文章。